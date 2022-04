U dvodimenzionalno isključivim raspravama konstruktivni nemaju šanse

Kada nas jednom budu pitali gdje smo bili kada je Rusija napala Ukrajinu, vjerojatno će se svatko od nas, bez obzira na protok vremena, precizno sjećati tog trenutka. To je ona neobična osobina naše svijesti da, pored pamćenja velikih povijesnih događaja, jasno zapamti i najbanalnije detalje iz svakodnevice promatračeve malenkosti, kao da su na neki poseban i čudan način povezani.

Neki se i danas jasno sjećaju što su radili kad je prvi čovjek stupio na Mjesec, kad je umro Tito ili kad su napadnuti tornjevi Blizanci. Ne znam za vas, ali ja ću se prve vijesti o napadu na Ukrajinu sjećati po dežurnim harpijama i neuništivim vampirima na društvenim mrežama, koji su se odjednom prebacili s potrage za antimaskerima i antivakserima na potragu za novim žrtvama svoga osjećaja za pravdu.

Vijest o Putinovoj invaziji Ukrajine nije do mene stigla u vidu informacije, već posredovano, u vidu već razbuktale internetske kampanje "lova na vještice". Ono što je zanimljivo, nisu samo akteri ovog lova bili isti, već je meta njihova pravedničkog gnjeva bila ista - necjepiše su odjednom dobile etiketu "putinovaca". Oko njih su s novom agendom oblijetale iste osobe koje su ih do jučer prozivale za "bioterorizam".

Optuživali su te jadne ljude, koji su, kao i svi, prirodno bili šokirani sa svim onim što se događa, ali su htjeli o svemu razmisliti i dodatno se informirati - za navodno podlijeganje putinovskim dezinformacijama. Difamirali su ih kao loše ljude koji podržavaju agresiju, objašnjavali kako je Putin sada novi Hitler, diktator koji nevine ljude optužuje za fašizam, zabranjuje drukčije mišljenje i drži u blokadi društvene mreže.

Točno je to za Putina i cenzuru, pomislio sam. Ali su mi te antifašističke fetve, blokade na društvenim mrežama i progon neistomišljenika zvučali nekako poznato. Čudno je to kako su oni koji sada optužuju druge za "putinizam" potpuno nesvjesni autoreferentnosti tih optužbi. Kako to da su se oni koji su zagovarali mentalitet krda u koroni našli sada na međumrežju od Putina braniti vrijednosti slobode i demokracije? Netko je rekao kako je najveći problem s ovim svijetom to što pametni stalno sumnjaju dok su budale uvijek pune samopouzdanja. To su oni koji imaju toliko visoko mišljenje o samima sebi, pa su nesposobni za samorefleksiju. Slijepa mrlja njihove samosvijesti njihov je odraz u ogledalu.

Ali, da ova produžena hajka korona-dogmatika na necjepiše u novim, ratnim uvjetima, nije samo moj osobni dojam i umišljaj, potvrđuje i kanadska anketa koju su prošlog tjedna prenijeli gotovo svi medij. Iako znamo kako su ankete klizak teren i kako više služe za kreiranje i promoviranje određenog mišljenja u javnosti, nego što su stvarna refleksija javnog mnijenja, pogledajmo što kažu anketari iz slobodarske Kanade.

Prema toj anketi, Putinovu agresiju opravdava "12 puta više Kanađana koji se nisu cijepili od onih koji jesu". Anketa pokazuje da se "26% onih koji kažu da se nisu cijepili opravdava rusku invaziju, dok njih 35% nije dalo svoje mišljenje - u usporedbi sa 2% ispitanih Kanađana koji su rekli da su primili tri doze cjepiva i koji su podržali invaziju te 4% onih bez stava".

Zanimljivo kako je 70% necijepljenih bilo iskreno i reklo kako nema svoje mišljenje o Ukrajini, dok je samo 5% cijepljenih reklo kako nema stav o tome. Reći kako nemate stav o nečemu ne znači kako ste moralno nezainteresirani, već samo to kako još niste formirali mišljenje o nečemu. Ali, ono što je posebno zanimljivo u tom istraživanju jest to da je ono obuhvatilo samo one koji su se izjasnili kao necijepljeni i kao potpuno cijepljeni. Činjenica da su izostavljeni oni koji nisu primili dvije doze i buster, kao i oni koji su na cijepljenje bili prisiljeni okolnostima, govori za sebe. Mnogi su se cijepili zbog posla ili putovanja, inače ne bi. Vjerojatno odgovori nisu bili u skladu s namjerom anketara, pa su zato izostavljeni.

Kada sve to uzmete u obzir, dođete do zaključka kako je samo tanka manjina na Zapadu proputinovski raspoložena u vezi s Ukrajinom. Većina ljudi je razborita i vidi što se događa, ali ne voli ideološka svrstavanja i lov na vještice. A pogotovo ne možete očekivati da s vama u taj lov krenu oni od kojih ste dvije godine pravili društvene parije. Oni znaju da se ta košulja veže na leđima i da takav stil nije njihov par rukava. No, uvijek je bilo tako da u dvodimenzionalno isključivim raspravama kockastih i okruglastih konstruktivno-valjkasti nemaju šanse. Zato smo i dospjeli tu gdje jesmo.