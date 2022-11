U Delnicama napadalo 40 centimetara snijega, ima ga i u nizinama: Kolaps na cestama, vozi se usporeno

Tijekom noći i jutra snijeg je padao i još pada u Gorskom kotaru i Lici, a zabijelio se i Platak te najviši vrhovi Učke i Ćićarije. Po riječima meteorologa Igora Horvata, na Zavižanu je jutros u sedam sati izmjereno 40 centimetara snijega. Snijeg je pao i na Sljemenu. U Delnicama je napadalo 40 centimetara snijega, a otežan je promet kroz mjesto. Snijeg pada u Gospiću i Ogulinu.

Snijeg će u Gorskom kotaru padati i danas, a novi snijeg na tom području očekuje se u noći s utorka na srijedu.Oborine će danas tijekom dana postupno stati, a na Kvarneru se do kraja dana očekuje promjenjivo vrijeme s manjom kišom. Puhat će bura, umjerena do jaka.U Vinodolskom i Velebitskom kanalu ima olujnih udara bure, koji će slabjeti do kraja dana.

U ponedjeljak se na Kvarneru i u Gorskom kotaru očekuje djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, a bura će posve oslabjeti. Novo naoblačenje očekuje se potkraj sutrašnjeg dana, a u utorak se očekuje jako jugo, s mjestimice mogućim obilnim oborinama.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Ponegdje ima i magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Teretna vozila s priključnim vozilom zbog zimskih se uvjeta i olujnog vjetra u Lici i Gorskom kotaru isključuju na odmorištu Vukova Gorica (A1) za smjer Rijeka/Dubrovnik i odmorištu Kikovica (A6) za smjer Zagreb, javlja HAK.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica i Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

Zbog jakog vjetra: na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika, državnoj cesti DC99 čvor Križišće-(A7)-Križišće (DC501), lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica (DC8)-čvor Križišće(A7) i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila); na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. i II. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom, dostavna vozila, kombi vozila, kombi vozila s prikolicom i kamioni s ceradom do 6 t nosivosti).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Danas će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u gorju snijeg, a mjestimična susnježica i snijeg mogući su i u nizinama na zapadu zemlje, prognoza je državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za nedjelju. Prema večeri u većini krajeva prestanak oborine te djelomično razvedravanje sa sjeverozapada.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji uglavnom umjeren sjeverozapadnjak, na krajnjem jugu još ujutro i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, a na Jadranu između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Video: Ovo nije viđeno 60-ak godina: Ogromna količina kiše napravila vodopad iznad Bribira