SLIJEDILA SNOVE

Bila je odlikašica u vrhunskoj školi, a onda je iznenadila sve i otišla u potpuno drugi smjer: 'Bio je šok što nisam išla na faks'

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
29.03.2026.
u 10:16

"Bila je svoja, oduvijek. I kao dijete i sad kao zrela žena. Bila je mirna, ali je bila fokusirana", rekla je majka

Jela Šaban bila je odlična učenica u zahtjevnoj zagrebačkoj gimnaziji MIOC i dolazi iz obitelji u kojoj su gotovo svi visokoobrazovani. Upravo zato njezina odluka da ne upiše fakultet i okrene se kuhanju u početku nije naišla na razumijevanje. "To je bio šok što nisam išla na faks", izjavila je Jela Šaban, dok je njezin otac priznao: "I onako, na prvu nismo bili, bar ja nisam bio skoro sretan s time". Ipak, s vremenom je obitelj shvatila da je riječ o njezinoj pravoj strasti. "Ali danas kada o tome pričamo i kada se sjete koliko sam kuhala kao mala i koliko sam voljela hranu kao mala, mislim da im je sada skroz jasno", kazala je u emisiji Provjereno.

Jela danas ima 21 godinu i već radi u vrhunskom restoranu u Kranjskoj Gori koji se može pohvaliti s dvije Michelinove zvjezdice. Od samog početka bila je sigurna u svoj izbor: "I od prvog trenutka kad sam ušla u kuhinju, dala sam 100% da to bude na kraju i moj poziv i ono čemu ću se 100% posvetiti". Naglašava da uspjeh u tom poslu ne dolazi lako te da je ključ u disciplini i ponavljanju: "Mislim da to svatko može naučiti s dovoljno truda, ali ono što je najteže je svaki dan biti konzistentan i svaki dan pogoditi točno kako treba".

Osim toga, ističe koliko je važan tim u profesionalnoj kuhinji: "Timski rad je jako važan. Već kada jedna osoba odskače od tima ili se ne obazire na druge, to je već raspad sistema". "Bila je svoja, oduvijek. I kao dijete i sad kao zrela žena. Bila je mirna, ali je bila fokusirana. Bila je zainteresirana i bila je znatiželjna. I zanimalo ju je sve", rekla je majka Ivana Ergić.

Najveći američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford stigao u Split Podijeliti Natrag na članak
