U 10. izbornoj jedinici: HDZ zadržava sedam mandata, skočio SDP

Deseta izborna jedinica doživjela je lanjskim prekrajanjem minimalne korekcije, smanjenjem u korist sjevernije devete jedinice. Kandidiralo se čak 17 lista. Odluka SDP-a da visokim mjestima plati ulazak Centra u koaliciju pokazala se ispravnom.

Vjerna stranačka baza

Da su izbori ovih dana, HDZ-ova bi koalicija osvojila 38,75 posto glasova. Koalicija SDP-a, Centra i ostalih partnera na čelu s Rankom Ostojićem osvojila bi 27,75 posto, sedam posto više nego 2020. Na trećem je mjestu koalicija Most – Hrvatski suverenisti s 9,75 posto, a prag preskače i DP pokret s 5,5 posto.

Ispod praga ostaje Možemo! s 3,25 posto, zatim Fokus – Republika s 2,50, Socijaldemokrati i HSP s 1,5 posto te Radnička fronta s 0,5 posto. Neodlučnih je ispitanika devet posto. Glasovi ispitanika donijeli bi HDZ-ovoj koaliciji sedam mandata, SDP-ovoj pet, koaliciji Most – HS jedan, koliko i Domovinskom pokretu. I ovo je CroElecto istraživanje agencije "2x1 komunikacija" provedeno telefonskom metodom od 29. ožujka do 1. travnja na uzorku od 400 ispitanika koji će sigurno izaći na izbore.

– Ovakav rezultat za HDZ je očekivan jer dalmatinska 10. izborna jedinica jedno je od njegovih uporišta. U tijeku je "opća mobilizacija" unutar HDZ-a, pri čemu je nositelj HDZ-ove liste u ovoj izbornoj jedinici ministar Branko Bačić. Koalicija SDP-a i Centra očekuje uspjeh na temelju rezultata u gradu Splitu i drugim urbanim središtima te dijelom na otocima, a Most na dolini Neretve i zahvaljujući okolnim neovisnim gradonačelnicima. Stranke ispod praga one su koje nisu razvile svoju mrežu na terenu, ponajprije Socijaldemokrat, gdje je stranačka "baza" u Dalmaciji ostala vjerna SDP-u, a ne novoj lijevoj stranci sličnog imena – kaže za Večernji list analitičar Tonči Tadić.

U toj izbornoj jedinici HDZ i HDS dobili su na izborima prije četiri godine 40,8 posto glasova, prvi na listi tada je bio Vili Beroš, a drugi Bačić. Koalicija SDP-a i partnera predvođena Arsenom Baukom, koji je sada prebačen u prvu, zagrebačku jedinicu, osvojila je 20,4 posto, a Most s Božom Petrovom 12 posto.

Prije četiri godine...

Prag je prošao i DP Miroslava Škore, koji je s partnerima i Ružom Tomašić na čelu liste došao do 10,2 posto, a Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus s Marijanom Puljak do 5,3 posto. U mandatima je to bilo sedam zastupnika HDZ-a, tri SDP-a, dva za Most, a po jedan su mandat dobile R. Tomašić i M. Puljak. Možemo! je te 2020. skupio 4,2 posto glasova birača, što znači da je sada potonuo još niže. Zanimjivo, s 14. mjesta preferencijalne glasove love bivši ministar obrane Damir Krstičević i "ikona desnice" Bruna Esih.

