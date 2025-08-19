Zelenski i Putin na korak do povijesnog susreta: 'Svi su umorni od rata, ali nikad se ne zna...'

Američki predsjednik Donald Trump nada da će Vladimir Putin poduzeti korake koji bi vodili prema okončanju rata u Ukrajini, ali je priznao da ruski predsjednik možda uopće ne želi postići dogovor. - Iskreno, ne mislim da će to biti problem. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni, ali nikad se ne zna - rekao je Trump u intervjuu koji je dao za Fox News.



- Ukrajina će ponovno dobiti svoj život natrag. Dobit će jako puno teritorija. Ovo je bio rat, a Rusija je snažna vojna sila, sviđalo se to ljudima ili ne – dodao je odgovarajući na pitanje je li na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim liderima bilo riječi i o eventualnoj zamjeni teritorija između Rusije i Ukrajine.