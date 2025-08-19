Zelenski i Putin na korak do povijesnog susreta: 'Svi su umorni od rata, ali nikad se ne zna...'

Američki predsjednik Donald Trump nada da će Vladimir Putin poduzeti korake koji bi vodili prema okončanju rata u Ukrajini, ali je priznao da ruski predsjednik možda uopće ne želi postići dogovor. - Iskreno, ne mislim da će to biti problem. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni, ali nikad se ne zna - rekao je Trump u intervjuu koji je dao za Fox News.
- Ukrajina će ponovno dobiti svoj život natrag. Dobit će jako puno teritorija. Ovo je bio rat, a Rusija je snažna vojna sila, sviđalo se to ljudima ili ne – dodao je odgovarajući na pitanje je li na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim liderima bilo riječi i o eventualnoj zamjeni teritorija između Rusije i Ukrajine.
TJEDNI NAJAM? 3 MILIJUNA EURA!
FOTO Tko je to uplovio u Dubrovnik? Elita na 'plutajućoj palači' uživala u nezamislivom luksuzu
Video sadržaj
BLIJEŠTI NA SVE STRANE
FOTO: Pogledajte 50 najjačih trenutaka susreta Trumpa i Zelenskog, jedan detalj svima upao u oči
Jedinstvena prilika
FOTO Zavirite u luksuznu vilu na obali Zadarske županije: U prvom redu do mora, s bazenom i panoramskim pogledom
Video sadržaj
3
LIJEPA KORČULANKA
Pazi ovo, Putin nedugo pred invaziju objavi esej u kojem potpuno razotkrije motive i namjere svoje agresije ("O povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca" iz srpnja 2021.) i sada neki likovi, a napose Narančasti, o tome kako "on sigurno želi zaustaviti rat", ili "kako njemu nije do rata", eto sam rat je vjerojatno nekako spontano započeo. Dakle nikakva "NATO ekspanzija" ili "ugroze", već potpuno jasna i dapače deklarirana otimačina tuđeg teritorija. To je kao da je Milošević objavio "Načertanije" u proljeće 1991.