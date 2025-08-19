Naši Portali
TRUMPOV PLAN ZA MIR

Zelenski i Putin na korak do povijesnog susreta: 'Svi su umorni od rata, ali nikad se ne zna...'

Autor
Ivica Beti
19.08.2025.
u 18:30

"Ukrajina će ponovno dobiti svoj život natrag. Dobit će jako puno teritorija. Ovo je bio rat, a Rusija je snažna vojna sila, sviđalo se to ljudima ili ne", rekao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump nada da će Vladimir Putin poduzeti korake koji bi vodili prema okončanju rata u Ukrajini, ali je priznao da ruski predsjednik možda uopće ne želi postići dogovor. - Iskreno, ne mislim da će to biti problem. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni, ali nikad se ne zna - rekao je Trump u intervjuu koji je dao za Fox News.

- Ukrajina će ponovno dobiti svoj život natrag. Dobit će jako puno teritorija. Ovo je bio rat, a Rusija je snažna vojna sila, sviđalo se to ljudima ili ne – dodao je odgovarajući na pitanje je li na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim liderima bilo riječi i o eventualnoj zamjeni teritorija između Rusije i Ukrajine.

Volodimir Zelenski Rusija rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
18:39 19.08.2025.

Pazi ovo, Putin nedugo pred invaziju objavi esej u kojem potpuno razotkrije motive i namjere svoje agresije ("O povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca" iz srpnja 2021.) i sada neki likovi, a napose Narančasti, o tome kako "on sigurno želi zaustaviti rat", ili "kako njemu nije do rata", eto sam rat je vjerojatno nekako spontano započeo. Dakle nikakva "NATO ekspanzija" ili "ugroze", već potpuno jasna i dapače deklarirana otimačina tuđeg teritorija. To je kao da je Milošević objavio "Načertanije" u proljeće 1991.

UL
Ultrabook
19:01 19.08.2025.

Kao da se svi igraju gluhog telefona!? Ukrajinci su vec stotinu puta izjavili da o nekakvoj predaji/odustajanju od teriotorija (ni milimetra) nema govora, a Rusi isto toliko puta izjavili da ne samo da zele zadrzat osvojeno, vec zele da im Ukrajina preda i neke jos neosvojene teritorije. Pa to je dijametralno suprotno, nije jasno o cemu oni onda razgovaraju?

LU
Luftballons
19:36 19.08.2025.

Kako se okreće HDZ VL,ostali..sad je Trump ok,a Putin je čak i postao relevantan..nemaju obraza,ali to znamo odavno,sad će i Organ bit ok..

