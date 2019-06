Trump postao prvi američki predsjednik koji je ušao u Sjevernu Koreju

Donald Trump i Kim Jong Un sastali su se u pograničnom selu Panmundžom.

Stigle su fotografije koje pokazuju da su se Donald Trump i Kim Jong-un susreli i rukovali. Prelaskom u pogranično selo Panmundžom, gdje se održao kratki sastanak, Trump je postao prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Sjeverne Koreje. On je pješke prešao granicu između Sjeverne i Južne Koreje u selu Panmunjom, gdje je potpisano primirje 1953.

"Prešao sam granicu između dviju Koreja, ušao sam u Sjevernu. To mi je velika čast, napravili smo veliki napredak i započeli jedno prijateljstvo. Ja i Kim smo se susreli, cijenimo se i volimo još od prvog dana i to je jako važno. Kad sam postao predsjednik SAD-a, između naših zemalja bio je sukob. Sad je to bolje, velika mi je čast, ovo je povijesni trenutak", rekao je američki predsjednik.

Foto: Reuters/PIXSELL

U Trumpovoj pratnji je i njegova kćer Ivanka sa suprugom Jaredom Kushnerom, javljaju strani mediji.

Kim je izrazio nadu da će "prevladati prepreke" u odnosima s Trumpom.

Sjevernokorejski predsjednik izgledao je opušteno i zadovoljno dok je razgovarao s Trumpom.

"Ovo je izraz njegove volje" da radi na novoj budućnosti, kazao je Kim.

Istaknuo je da bi bila velika čast da Trump posjeti njegovu prijestolnicu Pjongjang.

Američki predsjednik pozvao je Kima u posjet Bijeloj kući.

Ovo je treći susret dvojice čelnika od njihova povijesnog summita u lipnju prošle godine i neuspjelog sastanka u Hanoiju u veljači.

Ovaj susret vjerojatno neće biti dovoljan za rješavanje osjetljivog nuklearnog pitanja Sjeverne Koreje, ali je simbolički važan za dvije zemlje koje su još prije godinu i pol prijetile jedna drugoj uništenjem.

Trumpova administracija zahtijeva da se Pjongjang trajno odrekne svog nuklearnog programa prije nego što razmotri ukidanje međunarodnih sankcija, što Sjever odbija.

Trump je subotu stigao u Seoul na razgovore s južnokorejskim predsjendikom nakon sudjelovanja na summitu G20 u japanskom gradu Osaki, tijekom kojega je dao iznenadnu ponudu da se susretne s Kimom.

On je istaknuo kako ima "dobar odnos" s Kimom, no da je i dalje dug put do postizanja sporazuma kojim će se okončati sjevernokorejski nuklearni program u zamjenu za okončanje sankcija i trajni mir na Korejskom poluotoku.

Kim je u posljednji trenutak prihvatio poziv američkog predsjednika da se sastane s njim u DMZ-u, u vrijeme dok je približavanje dviju zemalja u zastoju zbog spora oko sjevernokorejskog nuklearnog programa.

Trump je s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom prethodno posjetio stražarsko mjesto na najsjevernijem dijelu južnokorejske strane DMZ-a, koje gleda na Sjevernu Koreju, gdje će razgovarati s američkim i južnokorejskim vojnicima.