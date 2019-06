Trump – prvi predsjednik SAD-a u Sjevernoj Koreji

– Ako prijeđete preko ove linije bit ćete prvi predsjednik koji je zakoračio na tlo Sjeverne Koreje – objasnio je čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong-un Trumpu prilikom susreta u demilitariziranoj zoni. Isti trenutak Trump je zakoračio i stao na sjevernokorejsko tlo.

– Predsjedniče upravo ste prošli liniju razgraničenja i time postali prvi predsjednik Amerike koji je posjetio našu zemlju – rekao je Kim ističući kako se, gledajući ovaj potez, čini da je ovo izraz Trumpove volje da eliminira sve nesretne događaje iz prošlosti i da krenu u novu budućnost.

Velika čast

– Prelazak preko te linije razgraničenja za mene je velika čast – rekao je američki predsjednik Donald Trump dodajući da njega i Kima veže veliko prijateljstvo te kako se sviđaju jedan drugom od prvog dana. Američki predsjednik Donald Trump uistinu je napravio povijesni čin s obzirom na to da je prvi američki predsjednik koji je zakoračio na to tlo te pješice prešao granicu između Sjeverne i Južne Koreje u selu Panmunjom, gdje je potpisano primirje 1953. Iako je sjevernokorejski predsjednik izgledao opušteno i zadovoljno dok je razgovarao s Trumpom, sastanak između dvaju čelnika kratko je trajao i zasigurno nisu uspjeli ništa dogovoriti, s obzirom na to da je i jedna i druga strana još uvijek čvrsta u svojim stajalištima.

Dok Kim traži ukidanje svih sankcija prije nego što počne program razoružavanja Sjeverne Koreje, Donald Trump još uvijek traži prvo razoružavanje pa onda postupno ukidanje sankcija. Iako još uvijek postoje velike razlike u stajalištima i taj je susret više bio simbolični nego radni, čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong-un je izrazio nadu da će “prevladati prepreke” u odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

– Ovo je izraz njegove volje da radi na novoj budućnosti – rekao je Kim naglasivši kako bi bila velika čast da Trump posjeti glavni grad Sjeverne Koreje Pjongjang. Američki predsjednik Donald Trump potom je pozvao Kima u posjet Bijeloj kući. Ovo je treći susret dvojice čelnika od njihova povijesnog summita u lipnju prošle godine i neuspjelog dvodnevnog sastanka u Hanoiu 27. i 28. veljače. Naime, vijetnamski summit između američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una završio je neuspješno, a dvojica državnika napustila su Vijetnam prije no što je bilo planirano. Isto tako, tada nije dogovoren datum njihova budućeg sastanka. Trump je čak želio održati konferenciju za novinare u Washingtonu, ali se ipak predomislio i održao je u Hanoju.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako planirani sporazum nije potpisan i da je sjevernokorejska strana željela dobiti ukidanje sankcija u zamjenu za uništenje svog nuklearnog objekta u Yonbenu, ali on na to nije pristao jer je imao i druge uvjete. Iako je ovaj susret bio više revijalni, prema mišljenju analitičara, neće biti dovoljan za rješavanje osjetljivog nuklearnog pitanja Sjeverne Koreje. Donald Trump iznenada je donio odluku na summitu G20 u japanskom gradu Osaki kako će se sastati s čelnikom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Analitičari su uvjereni da je taj sastanak bio poruka Iranu i svijetu da je on “miroljubiv” čovjek koji ne želi nikakav rat iako u svijetu slovi da je najveća prijetnja čovječanstvu. Sastanak s Kimom, s kojim je donedavno bio neprijatelj, međusobno su se častili teškim riječima i bili na rubu rata, dolazi u vrijeme velike napetosti u Perzijskom zaljevu, gdje SAD gomila naoružanje i prijeti Iranu ratom i uništenjem.

Igra toplo-hladno

Situacija s Iranom u Perzijskom zaljevu identična je kakva je bila i sa Sjevernom Korejom. Donald Trump, kako je to činio i sa Sjevernom Korejom, i s Iranom pokušava igrati toplo-hladno, jedan dan pozivajući na rat, a drugi dan na mirovne pregovore.

Međutim, Iran nije Sjeverna Koreja, a vrhovni vođa Irana Ali Hamnei nije Kim Jong-un jer ne pristaje na ucjene i ne želi pregovarati te prijeti Amerikancima, dođe li do rata, velikim gubicima. Američki predsjednik Trump prije sastanka s Kimom bio je i u Seoulu, gdje je razgovarao s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-in.