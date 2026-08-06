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SVEMIRSKI EKSPERIMENT

Amerikanci umjetno stvorili plazmu iznad Pacifika: Pokus bi mogao promijeniti zaštitu satelita

FILE PHOTO: Starlink satellites launch from Cape Canaveral
Foto: SAM WOLFE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
06.08.2026.
u 11:14
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Misija pod nazivom SMART (Space Measurement of A Rocket-released Turbulence) izvedena je 12. veljače s udaljenog američkog atola Wake u sjevernom Pacifiku.

Američka mornarica uspješno je provela neobičan svemirski eksperiment tijekom kojeg je iznad Tihog oceana stvorila umjetni oblak plazme kako bi proučila ponašanje svemirskog vremena i njegov utjecaj na satelite. Iako je riječ o znanstvenoj misiji, američka vojska ističe da bi rezultati mogli imati i važnu primjenu u području nacionalne sigurnosti.

Misija pod nazivom SMART (Space Measurement of A Rocket-released Turbulence) izvedena je 12. veljače s udaljenog američkog atola Wake u sjevernom Pacifiku. Tijekom pokusa lansirana je četverostupanjska istraživačka raketa Oriole IV, najveća takve vrste koju je dosad koristio mornaricki odred White Sands. Raketa je dosegnula visinu od približno 537 kilometara, gdje je oslobodila malu količinu barija. Pod utjecajem Sunčeve svjetlosti atomi su se ionizirali te stvorili umjetni oblak plazme koji je zasjao zelenim, plavim i ljubičastim nijansama, piše Defence Blog.

Raketa je nosila dva znanstvena tereta. Jedan je oslobodio oblak metalne pare, dok je drugi sadržavao instrumente za mjerenje električnih i magnetskih polja nastalih tijekom eksperimenta. Zemljino magnetsko polje potom je zarobilo nabijene čestice i izazvalo snažne valove te turbulencije u plazmi. Znanstvenici iz američkog Mornaričkog istraživačkog laboratorija istaknuli su da su prvi put u stvarnim svemirskim uvjetima uspjeli namjerno izazvati ovakvu turbulenciju i pratiti njezin razvoj. Dosad se taj proces uglavnom proučavao računalnim modelima i laboratorijskim eksperimentima.

Istraživanje bi trebalo pomoći boljem razumijevanju tzv. svemirskog vremena, odnosno pojava koje mogu utjecati na rad satelita, GPS navigaciju, komunikacijske sustave i promatranje Zemlje. Tijekom pokusa potvrđeno je da se elektrostatička turbulencija može pretvoriti u elektromagnetske valove poznate kao zviždački valovi, koji energiju prenose daleko od mjesta nastanka. Američka mornarica smatra da bi rezultati mogli unaprijediti zaštitu letjelica u orbiti te omogućiti preciznije prognoziranje svemirskih poremećaja. Istodobno navodi da istraživanje ima potencijalnu vojnu primjenu, no nije objavila detalje o mogućim budućim sustavima.

Misija je prvotno trebala biti izvedena iz NASA-inog centra Wallops u Virginiji, no sigurnosne procjene pokazale su da bi raspršivanje dijelova rakete predstavljalo prevelik rizik. Zbog toga je pokus premješten na izolirani atol Wake, oko 3700 kilometara zapadno od Honolulua. Na toj lokaciji nije postojala potrebna lansirna infrastruktura pa je gotovo sva oprema dopremljena na otok. Osam pripadnika odreda White Sands ondje je provelo gotovo sedam tjedana, dok su u projektu ukupno sudjelovale 42 osobe iz američke mornarice, NASA-e, sveučilišta i drugih istraživačkih institucija. Privremeni nadzorni centar bio je smješten u napuštenoj garaži, a komunikacija se odvijala putem sustava Starlink.

Let rakete i sva mjerenja trajali su oko deset minuta. Prema podacima američke mornarice, svi znanstveni ciljevi uspješno su ostvareni, a prikupljeni rezultati poslužit će kao temelj za buduće eksperimente na udaljenim lokacijama, uključujući testiranja hipersoničnih tehnologija i sustava povezanih s američkim proturaketnim štitom Golden Dome.

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Ključne riječi
SAD mornarica američka vojska

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