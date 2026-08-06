Austrijanac (18) ubio svog prijatelja s društvenih mreža

Poznanstvo s društvenih mreža završilo je kobno za 29-godišnjaka, kojeg je u Langenzersdorfu u okrugu Korneuburga, gradića s oko 14.000 stanovnika u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, s tupim predmetom, vjerojatno tijekom noći sa srijede na četvrtak, ubio 18-godišnji Austrijanac.

Kako u četvrtak izvještava dnevni list “Heute” i ostali austrijski mediji, danas ujutro oko 6,30 sati policija je obaviještena da je u stambenom naselju, u okrugu Korneuburg pronađeno mrtvo muško tijelo. Prema informacijama koje je dobio list, 18-godišnji Austrijanac je osumnjičen za ubojstvo i uhićen.

Prve informacije koje su jutros prodrle u javnost govore da su se dvojica internetskih poznanika posvađala u stanu. Svađa je završila kobno za 29-godišnju žrtvu, koja je navodno ubijena tupim predmetom. Motiv ubojstva zasad je nepoznat. Istraga je u tijeku.