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KOBNO INTERNETSKO POZNANSTVO

Austrijanac (18) ubio svog prijatelja s društvenih mreža

Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
CHRISTIAN MANG/REUTERS
VL
Autor
Snježana Herek
06.08.2026.
u 10:56
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Istraga je u tijeku.

Poznanstvo s društvenih mreža završilo je kobno za 29-godišnjaka, kojeg je u Langenzersdorfu  u okrugu Korneuburga, gradića s oko 14.000 stanovnika u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, s tupim predmetom, vjerojatno tijekom noći sa srijede na četvrtak, ubio 18-godišnji Austrijanac.

Kako u četvrtak izvještava dnevni list “Heute”  i ostali austrijski mediji, danas ujutro oko 6,30 sati policija je obaviještena da je u stambenom naselju, u okrugu Korneuburg pronađeno mrtvo muško tijelo. Prema informacijama koje je dobio list, 18-godišnji Austrijanac je osumnjičen za ubojstvo i uhićen.

Prve informacije koje su jutros prodrle u javnost govore da su se dvojica internetskih poznanika posvađala u stanu. Svađa je završila kobno za 29-godišnju žrtvu, koja je navodno ubijena tupim predmetom. Motiv ubojstva zasad je nepoznat. Istraga je u tijeku.
Ključne riječi
ubojstvo napad policija Austrija

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