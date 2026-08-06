FOTO Nema kraja, masovno kopaju ispod granice: Ovo su tuneli otkriveni u zadnja dva tjedna

Službenici granične postaje Kabeliai graničnog odreda Varėna Državne granične službe Litve u utorak su otkrili još jedan podzemni tunel u općini Druskininkai. Sumnja se da su ga ilegalni migranti iz Bjelorusije namjeravali koristiti za ulazak u Litvu. Nakon što su identificirali moguće lokacije uz državnu granicu, graničari su uz pomoć stručnjaka iz Podlaskog odjela Poljske državne granične straže, koji su donijeli posebnu opremu za pretraživanje tunela, uspjeli pronaći podzemni prolaz. Tunel je bio iskopan ispod fizičke barijere na dubini od oko 1,5 metara i ojačan balvanima i daskama. Protezao se s bjeloruskog teritorija oko četiri metra u dubinu litavskog tla. Nakon osvjetljavanja unutrašnjosti utvrđeno je da je ulaz na bjeloruskoj strani bio prekriven maskirnom tkaninom, izvijestila je Državna granična straža.

Kao i u prethodnim slučajevima, tunel još nije bio dovršen. Nije postojao izlaz na litavskoj strani, pa ilegalni migranti ili druge osobe nisu mogli ući na litavski teritorij ovim putem. U Jedinici granične straže Varėna pokrenuta je prethodna istraga. Za takvo kazneno djelo zakon predviđa novčanu kaznu, uhićenje ili zatvorsku kaznu do dvije godine. Nakon završetka potrebnih proceduralnih radnji, podzemni prolaz za koji se sumnjalo da je namijenjen organiziranju ilegalnog ulaska stranaca iz Bjelorusije zatrpan je zemljom.

Ovo je treći tunel koji su u posljednjih nekoliko tjedana otkrili službenici granične patrolne postaje Varėna. Naime, 23. srpnja službenici granične postaje Kabeliai u blizini sela Piesčiai (okrug Varėna) pronašli su tunel koji se protezao s bjeloruskog teritorija oko pet metara u litavsko tlo. Ni taj tunel nije bio dovršen i nije imao izlaz na njihovoj strani. Takođr je 26. srpnja službenici granične postaje Kapčiamiestis u blizini sela Pertako (okrug Lazdijai), na obali neimenovanog potoka, otkrili su nedovršeni tunel dug oko 11 metara. Nalazio se 9,5 metara od fizičke barijere na litavskom teritoriju i trebao se protezati ispod patrolne staze dublje u litavsko područje. Uz tunel su bili složeni trupci, vjerojatno namijenjeni za potpore, vidljiv je bio iskopani pijesak, a unutar prolaza pronađene su i kante. Tijekom ove godine Državna granična straža Litve zabilježila je ukupno 12 slučajeva pokušaja ilegalnog ulaska u Republiku Litvu kopanjem podzemnih prolaza. Litva, Latvija i Poljska već nekoliko godina optužuju režim Aleksandra Lukašenka za orkestriranje migracijskog pritiska na vanjsku granicu Europske unije.