Migranti, povratak ISIL-ovaca u matične zemlje, iseljavanje Hrvata i useljavanje stranaca, politika prema susjedima, energetska neovisnost, aktualne svjetske ugroze, samo su neka od pitanja otvorenih na panelu Večernjeg lista posvećenom nacionalnoj sigurnosti.

Najviše tih pitanja postavio je jedan od panelista, bivši ministar obrane, a sada član uprave Croduxa Ante Kotromanović kojega brine što u Hrvatskoj ne vidi konsenzus o viziji budućnosti zemlje, a posebice o nacionalnoj sigurnosti.

Panel rasprava - nacionalna sigurnost

– Izradili smo dvije strategije nacionalne sigurnosti, 2002. i 2017. godine, i u to vrijeme imali smo konsenzus o Domovinskom ratu, a onda i o ulasku u EU i NATO. Od tada više ne vidim takvu koheziju, promjenom vlasti mijenjaju se i interesi – komentira Kotromanović. Nije mu jasno što su sada najvažniji nacionalni interesi Hrvatske, što je hrvatski nacionalni interes u BiH, po pitanju Srbije i Kosova, što je s energetskom neovisnošću...

– Trebali bismo imati stalni tim stručnjaka koji će dugoročno promišljati, trebamo novi pristup sigurnosti – drži Kotromanović.

Novi pristup dobili smo donošenjem posljednje strategije nacionalne sigurnosti, vjeruje načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Mirko Šundov dodajući da je na državnoj razini uspostavljena koordinacija koja je postavila realne planove i bilježi prve rezultate.

Dok Kotromanović vjeruje da ćemo u idućih 10 godina trebati uvesti 100 tisuća ljudi kako bismo imali dovoljno radne snage, što vidi kao veliki problem o kojem se dovoljno ne promišlja, general Šundov priznaje da bi to mogao biti izazov, ali zasad, naglašava, vojska ima dovoljno kandidata.

– Izazovi će biti nedostatak pilota, zrakoplovnih tehničara, a posebno IT-jevaca koje velike kompanije sad vrbuju već na fakultetima – priznaje Šundov.

Kotromanović dodaje da bi se on, da je premijer, hitno uhvatio te teme.

– Treba vidjeti gdje uopće možemo naći ljude, kojim se zemljama okrenuti. Hrvatska je mala zemlja i nije u poziciji kao SAD, da bira školovanu imigraciju. Zato bi bilo dobro da napravimo dugoročne planove, iako to nije lak posao – predlaže bivši šef SOA-e i savjetnik ministra unutarnjih poslova Dragan Lozančić. Vjeruje da Hrvatska postaje ranjiva zbog vala iseljavanja, ne vidi to kao izravnu ugrozu, ali detektira to kao gospodarski izazov. Izvan granica Hrvatske, kaže, zabrinjava ga natezanje velikih svjetskih sila koje bi eventualno mogle zakomplicirati situaciju u svijetu, poput natjecanja u naoružavanju, stanja u Venezueli ili na Bliskom istoku… Što se tiče povratka ISIL-ovih boraca u matične zemlje, kaže da se službe dugo pripremaju za to, kao i da je u tome ključna međunarodna suradnja, ne samo mjerodavnih službi nego i policije – objašnjava.

Govoreći o propaloj nabavi borbenih zrakoplova od Izraela, general Šundov najavio je da bismo već do kraja godine mogli imati novi posao.

– Žao mi je što prvi krug nije uspio jer nećemo nikad više dobiti tako povoljnu ponudu, ne sumnjam da ćemo uspjeti drugi put – optimističan je general Šundov.

