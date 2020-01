Traženi konobari, kuhari, spremačice: Trebat će nam dodatnih 300 do 400 novih radnika

Više od 150.000 osoba radit će u ovoj godini u hrvatskom turizmu. Nastavlja se time trend povećanja od 5000 do 10.000 radnika svake godine. Da radi u idućoj sezoni na Jadranu, iskazalo je interes, po anketama HZZ-a, oko 16.000 nezaposlenih. Prikaza radi, za kruh je u lanjskoj sezoni zarađivalo približno 22.000 nezaposlenih, od kojih su trećina Slavonci. No, potrebe su za radnicima veće pa je Vlada RH odobrila ukupnu kvotu od 78.000 za "uvoz" radne snage u našu zemlju, od čega je 30.000 za turizam.

U pet slavonskih županija približno je 37.000 nezaposlenih, a upravo je to "bazen" u koji poslodavci žele "zagrabiti". Slavonci su se, složni su oni, pokazali kao najbolji radnici, a što im nude, prikazali su u petak u Osijeku, na Danima poslova u turizmu.

Za novom prilikom tragala je i mlada Marija Papić.

- Zanima me konobarenje, jer tu imam iskustva. Nezaposlena sam više od godinu dana. Inače sam diplomirani inženjer zootehnike, ali posao u struci ne mogu naći. Nadam se, naravno, poslu u svom kraju. Nije mi lako odlučiti se na odlazak, ovdje mi je sve, dečko, kuća... - govori 28-godišnja Marija.

- Plaće su u turizmu, u ugostiteljstvu, rasle oko 13 posto u tri godine. Investicije su ove godine 1,76 milijardi eura, što je porast od 55 posto u tri godine, i to je znak da nam treba kvalitetna radna snaga, diže se sve na 4 ili 5 zvjezdica – naveo je ministar turizma Gari Cappelli.

Ministar Josip Aladrović naveo je nove mjere aktivne politike zapošljavanja, u kojima od 1. siječnja nema stručnog osposobljavanja bez radnog odnosa. Zamjenjuje ga se pripravništvom.

- Delimitirane su potpore za zapošljavanje, potpore za samozpošljavanje su porasle na 75, 85 i 100 tisuća kuna, ovisno o razvijenosti krajeva u kojima se ostvaruju. Time želimo dodatno potaknuti razvoj Hrvatske, zapošljavanje, kvalitetniju i dugoročno osposobljeniju radnu snagu – rekao je Aladrović.

"Radim za Zaželi kod jedne bake po kućama, čistim, donosim namirnice. To mi traje još četiri mjeseca. Sad me zanima posao čistačice, spremačice, spremna sam otići na sezonu. Plaća je 3000 kuna, bit će od ovoga mjesac 3250 kuna", kazala je jedna od građanki koja je u potrazi za poslom.

Traže se konobari, kuhari, vozači, trgovci...

- Najveći nam je fokus na konobarima, kuharima i sobaricama. Lani smo zapošljavali više od 7000, a ove godine će nam trebati dodatnih 300 do 400 novih radnika. Minimalna primanja su 5000 kuna neto, s punom satnicom. Radnici izvan Istarske županije imaju pravu na smještaj i tople obroke. Prvi smo u hrvatskom turizmu uveli 13. plaću, u iznosu od 3000 kuna neto za stalne radnike i one koji su radili više od 10 mjeseci u sezoni, te dodatne nagrade za one koji su radili kraće od 10 mjeseci, kao i dar za dijete, regres te bon od 600 kuna u jednom našem trgovačkom lancu – prikazao je Andrea Damiani iz tvrtke Valamar, voditelj ureda ljudskih potencijala za Poreč.

Nakon Osijeka, Dani poslova u turizmu bit će i u Zagrebu te Splitu.