Toplija jesen pred nama, ali vrijeme i dalje nepredvidivo: Evo što kaže DHMZ

DHMZ je objavio sezonsku prognozu- jesen pred nama mogla bi biti toplija od prosjeka, uz količinu oborina koja bi se uglavnom trebala kretati oko višegodišnjih vrijednosti. Prema prognozama Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), Hrvatsku u razdoblju od rujna do kraja studenoga očekuju temperature iznad prosjeka, osobito u rujnu. U listopadu i studenom temperature bi se mogle približiti uobičajenim vrijednostima, dok se veće odstupanje od prosjeka najizglednije očekuje na samom početku jeseni.

"Prognoza oborine za dugoročno razdoblje složenija je i manje pouzdana od prognoze temperature zraka. Ipak, prema izračunima, ukupna količina oborine tijekom jeseni uglavnom će biti oko prosjeka ili ponegdje manja. U rujnu je moguć manjak oborine u odnosu na normalu 1991. - 2020. u većini područja, u listopadu je ta vjerojatnost manja, a u studenome se očekuje prosječna ili veća količina oborine", objavio je DHMZ.

Iako se očekuje toplija jesen nego inače, to ne znači da nas neće iznenaditi i pokoji val hladnijeg zraka. Takvi nagli preokreti su mogući, ali teško je unaprijed znati koliko će trajati ili koliko će biti jaki. Isto vrijedi i za kišu – tijekom sezone može biti i sušnih i kišnih razdoblja, ali dugoročne prognoze ne mogu točno reći kada će doći suhi dani, koliko će potrajati ili kada bi nas mogla zahvatiti obilnija kiša. Ukratko, znamo otprilike kakva će sezona biti, ali detalji ostaju nepredvidivi.