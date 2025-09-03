Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
JESENSKA PROGNOZA

Toplija jesen pred nama, ali vrijeme i dalje nepredvidivo: Evo što kaže DHMZ

Karlovac: Sunčano jesensko prijepodne
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.09.2025.
u 19:46

Iako se očekuje toplija jesen nego inače, to ne znači da nas neće iznenaditi i pokoji val hladnijeg zraka.

DHMZ je objavio sezonsku prognozu- jesen pred nama mogla bi biti toplija od prosjeka, uz količinu oborina koja bi se uglavnom trebala kretati oko višegodišnjih vrijednosti. Prema prognozama Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), Hrvatsku u razdoblju od rujna do kraja studenoga očekuju temperature iznad prosjeka, osobito u rujnu. U listopadu i studenom temperature bi se mogle približiti uobičajenim vrijednostima, dok se veće odstupanje od prosjeka najizglednije očekuje na samom početku jeseni.

"Prognoza oborine za dugoročno razdoblje složenija je i manje pouzdana od prognoze temperature zraka. Ipak, prema izračunima, ukupna količina oborine tijekom jeseni uglavnom će biti oko prosjeka ili ponegdje manja.  U rujnu je moguć manjak oborine u odnosu na normalu 1991. - 2020. u većini područja, u listopadu je ta vjerojatnost manja, a u studenome se očekuje prosječna ili veća količina oborine", objavio je DHMZ.

Iako se očekuje toplija jesen nego inače, to ne znači da nas neće iznenaditi i pokoji val hladnijeg zraka. Takvi nagli preokreti su mogući, ali teško je unaprijed znati koliko će trajati ili koliko će biti jaki. Isto vrijedi i za kišu – tijekom sezone može biti i sušnih i kišnih razdoblja, ali dugoročne prognoze ne mogu točno reći kada će doći suhi dani, koliko će potrajati ili kada bi nas mogla zahvatiti obilnija kiša. Ukratko, znamo otprilike kakva će sezona biti, ali detalji ostaju nepredvidivi.

Ključne riječi
dhmz Prognoza jesen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još