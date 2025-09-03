Jesen u Poreču, otkrijte Istru u najljepšem izdanju

Dok se većina vraća užurbanom ritmu, jesen na obali tek počinje pokazivati svoje najljepše lice. Rujan i listopad u Poreču savršeno su vrijeme za one koji žele više mira, topline, kulture i prostora za sebe. Bez gužvi, bez stresa – samo vi, more i vrijeme koje napokon možete posvetiti sebi.

Ako tražite vikend bijeg ili nekoliko dana potpune regeneracije, predlažemo da otkrijete skriveni dragulj Poreča, Hotel Flores **** .

Smješten svega 30 metara od mora, u tihom i zelenom dijelu grada, a tek nekoliko minuta šetnje od stare jezgre, Hotel Flores idealan je za sve koji žele uživati u miru i eleganciji mediteranske jeseni.

Njegove prostrane sobe s privatnim balkonima pružaju savršen pogled uz jutarnju kavu, a tu su i bogati wellness sadržaji, savršeni za one koji se žele dodatno razmaziti i osigurati si potpuni reset.

Foto: Promo

Postsezona u Poreču donosi tišinu kamenih ulica, bez vreve turista, ali uz jednako bogatu ponudu. Šetnja uz more, posjet rimskim spomenicima, izložbe i koncerti, večere u lokalnim konobama, sve to uz ugodnu temperaturu i savršen svjetlosni ugođaj rane jeseni.

Idealno za parove koji žele osjetiti intimu mora i grada, a pritom se i opustiti u hotelu koji zna kako ugostiti s mjerom i stilom.

Rujan i listopad su mjeseci kad vi zaslužujete više – više mira, više prostora, više vremena za sebe. Rezervirajte svoj jesenski bijeg već danas i otkrijte zašto mnogi kažu da je Poreč najljepši upravo kad ljeto završi.