Tonga očekuju prve zrakoplove s humanitarnom pomoći, zbog onečišćenja najpotrebnija voda

Dolazak prvih zrakoplova s humanitarnom pomoći, napose s pitkom vodom, očekuje se na Tongi pošto je u srijedu glavna pista na otočju očišćena od pepela nakon vulkanske erupcije i tsunamija, a uspostavljeni su i međunarodni telefonski pozivi, javljaju svjetske agencije.

"Glavna pista koja je bila pokrivena slojem pepela debelim deset centimetara ponovo je otvorena", rekao je za AFP Jonathan Veitch, zadužen za koordinaciju operacija za UN, javlja agencija France Presse.

"Čista je, ali se još ne koristi", rekao je, dodajući da bi prvi zrakoplovi iz Australije i s Novog Zelanda mogli sletjeti već u četvrtak.

Sve kuće na jednom od manjih vanjskih otoka arhipelaga Tonge uništene su u snažnoj vulkanskoj erupciji i tsunamiju nakon nje, a dosad su potvrđena tri smrtna slučaja, priopćila je u utorak vlada nove podatke.

Više od 100.000 ljudi, koliki je i broj stanovnika na otočju Tongi, pogođeno je ovim dvostrukim prirodnim fenomenom.

Međunarodni telefonski pozivi za Tongu uspotavljeni su u srijedu, objavio je telekom Digicel.

Za uspostavu internetskih veza trebat će najmanje četiri tjedna jer je erupcija izazvala puknuće podvodnih komunikacijskih kabela koji povezuju otočje s internetskom mrežom.

Trebat će barem četiri tjedna da američki distributer kablova SubCom ponovo priključi Tongu. Kompanija je rekla da je kabel najvjerojatnije presječen na dva mjesta: na 37. kilometru u moru i u blizini vulkana, što otežava popravak.

Erupcija vulkana koja se osjetila čak na Aljasci, u Sjedinjenim Državama, udaljenoj više od 9.000 km, najsnažnija je u nekoliko zadnjih desetljeća - golema gljiva dima visoka 30 km izbacivala je pepeo, plin i kiselu kišu na 170 otoka koliko ih je u sastavu tog otočja.

So this happened in Tonga today!

Massive Underwater volcanic eruption sending shockwave across South Pacific as captured by Himawari Satellite!

Tsunami just hit Tonga and some region of Fiji Island!

Prayers for people there!#Tsunami pic.twitter.com/7Q4mRhNcVQ