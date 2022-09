Tko štiti zaštitare: Plaćamo glavama zbog poslova za koje dobivamo minimalac

Ništa nije vrijedno gubitka života jer je život jedino što imamo. Sve ostalo su nam uzeli, dostojanstvo, kredibilitet, poštovanje, životna egzistencija svodi nam se na preživljavanje iz mjeseca u mjesec uz puno odricanja. Zato život treba čuvati na prvome mjestu jer kad i to izgubimo, povratka nema – apel je to objavljen na Facebook stranici "Zaštitarstvo – zaštitarski glasnik".



Njime zaštitari, može se protumačiti, sami sebi šalju poruku, ali svakako je to poruka i cijelome društvu. Premlaćivanje zaštitara nasmrt u subotu ujutro u Zagrebu, na radnome mjestu u automat-klubu, zgrozilo je javnost, a struku diglo na noge. Gorčina – riječ je koja možda najbolje oslikava kako se osjećaju kolege ubijenog zaštitara, bez obzira na to jesu li dijelili s njime svakodnevicu ili ga možda nikada nisu upoznali. Jer, svjesni su da bilo tko od njih već sutra može biti meta.