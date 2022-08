Tko je i gdje je nestao putnik zbog kojeg je britanski avion prisilno sletio u Zagreb?

Britanski, a zatim i hrvatski mediji, pune se bizarnom pričom s leta tour-operatera TUI iz Paphosa na Cipru prema Manchesteru u Velikoj Britaniji. Let britanske kompanije dogodio se u ponedjeljak standardnom rutom koja uključuje i let preko Zagreba no ovaj puta ne na redoviti način. Naime, jedan od putnika, kako navode britanski mediji, konzumirao je supstancu, vjerojatno kokain, spustio se na pod te se počeo – moliti. Da bi onda počeo prijetiti posadi i putnicima.



Nastala je, prenosi se dalje, cijela frka jer su putnici počeli vikati kada je putnik očito pod utjecajem namjerio otvoriti vrata za hitni izlaz da bi ga konačno savladali drugi putnici. Zbog incidenta je, međutim, odlučeno da se zrakoplov skrene u Zagreb i sleti na Zrakoplovnu luku Franjo Tuđman u ranojutarnjim satima s ponedjeljka na utorak. U nevolji se našao i TUI jer su putnici nakon povratka tvrdili kako su se našli zaglavljeni na zagrebačkom aerodromu bez da su im osigurani hrana ili piće kao i bez kontakata s osobljem operatera, tako i informacije kada bi konačno mogli kući. Dodatno je stvar otežavala situacija jer je let i u startu odgođen za cijeli dan zbog poznatog problema za zrakoplovne kompanije a to je nedostatak osoblja.