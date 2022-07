Ubijen je Shinzo Abe, bivši i najdugovječniji japanski premijer, tvorac ekonomske politike koja je po njemu nazvana abenomika. Abe je bio jedna od najprominentnijih javnih figura u Japanu općenito, i to zbog niza razloga. No bivšem japanskom marincu nije to previše značilo te je tijekom predizbornog skupa u srijedu ujutro usred Abeova govora u njega ispalio dva metka iz pištolja kućne radinosti.



Bio na počasnoj funkciji