Što sve ima Andrija Mikulić? Kao šef inspektorata prima 4257 eura plaće, ima kuću, prijavio pištolj, lovačke puške...

Andrija Mikulić rođen je u Zagrebu 1969. U Zagrebu je završio i Kemijsko-tehnološku srednju školu, upisao Rudarsko-geološko-naftni fakultet i diplomirao kao prvi u generaciji geotehniku. Od 1994. do 1998. godine radio je kao asistent iz područna Zaštite okoliša, Tehnike sigurnosti i Projektiranja u rudarstvu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Upisao je doktorski studij iz područja rudarstva, a doktorsku disertaciju na temu 'Održivi razvoj rudarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj' obranio je početkom 2015. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova iz područja rudarstva, a od 2016. godine član je Znanstvenog vijeća za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nakon što je napustio mjesto asistenta na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu godine 1998. počeo je raditi kao stručni suradnik na poslovima zaštite okoliša u Gradskom zavodu za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša, Poglavarstvo Grada Zagreba. Od 2004. godine u Državnom inspektoratu je obnašao je dužnost pomoćnika glavnog državnog inspektora, a od 2012. godine bio načelnik Sektora u području nadzora rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom. Od 2013. do travnja 2016. godine bio je potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i gradski zastupnik. Funkciju predsjednika Gradske skupštine obnašao je u dva mandata, od svibnja 2016. do travnja 2017. godine i od srpnja 2017. do ožujaka 2019. godine.

Bio je saborski zastupnik u 8. i 9. sazivu Hrvatskoga sabora te predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, član Odbora za financije i državni proračun, član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samouprave te voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatske-Kosovo. Od travnja 2019. godine obnaša funkciju glavnog državnog inspektora u dva mandata. Od 1997. do 1999. godine bio je tajnik Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Grada Zagreba, postaje član Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, a 2010. godine i član Predsjedništva Gradskog odbora HDZ-a.

Dvije godine kasnije izabran je za predsjednika GO-a HDZ-a Grada Zagreba i postao član predsjedništva HDZ-a. Na funkciju predsjednika gradske organizacije reizabran je 2016. godine. Prema imovinskoj kartici, plaća u Državnom inspektoratu mu je 4257 eura neto. Pod obveze je upisao pozajmicu iz 2021. od fizičke osobe na 36 mjeseci u iznosu od 92.905 eura. Dug će se, piše u kartici, isplatiti u cjelokupnom iznosu do roka navedenog u Ugovoru o zajmu. Vlasnik je kuće s okućnicom u Malinskoj površine 967 kvadrata procijenjenoj na 411.440 eura, koju je stekao nasljedstvom. Od pokretne imovine prijavio je motocikl Piaggio Beverly procijenjen na 4879 eura te više komada lovačkog oružja.

Prijavio je tako pištoj Bernardelli Browning, vrijedan 66 eura, te lovačke puške Crvena zastava 85 .233 Remington vrijedne 398 eura, Blaser R-8 .300 Winchester vrijednu 6886 eura, Benelli Argo vrijednu 530 eura, Blaser K-95 vrijednu 1000 eura, Anschutz vrijednu 398 eura, Beretta vrijednu 464 eura i Crvena zastaca 8x50 vrijednu 398 eura. U kartici je naveden i lovački revolver Rossi .38 Special vrijedan 159 eura te lovački pištolj HS-9 vrijedan 199 eura. Prijavio je lovačku užlijebljenu cijev Blaser R-8 vrijednu 2100 eura i lovački izvlakač vrijedan 600 eura. Dio oružja je kupio sam, dio je naslijedio od roditelja. Ušteđeno ima 1327 eura koje je naslijedio od roditelja. Ima 23 dionice u tvrtki Dalekovod d.d, a vrijednost jedne te dionice procijenjena je na 222,97 eura.