Svjetska banka upozorava: Rat u Ukrajini dovest će do najvećeg rasta cijena u zadnjih 50 godina

Rat u Ukrajini dovest će do najvećeg šoka u cijenama robe od 1970-ih godina, upozorila je Svjetska banka. U novoj prognozi navodi se da će poremećaj uzrokovan sukobom pridonijeti velikom rastu cijena robe od prirodnog plina do pšenice i pamuka.

- Povećanje cijena počinje imati vrlo velike ekonomske i humanitarne učinke, rekao je za BBC Peter Nagle, koautor izvješća. Rekao je da "kućanstva diljem svijeta osjećaju krizu troškova života".

- Pogotovo smo zabrinuti zbog najsiromašnijih kućanstava jer ona veliki dio svojih primanja troše na hranu i režije i prema tome su posebno ranjivi u ovom trenutku - kaže Nagle, viši ekonomist u Svjetskoj banci.

Cijene energije će porasti za više od 50 posto, što će povećati račune kućanstava i poduzeća, kažu u Svjetskoj banci.

Najviše će rasti cijena prirodnog plina u Europi koja bi trebala porasti više nego dvostruko. Predviđa se pad cijena sljedeće godine i 2024., ali će i tada ostati 15% više nego prošle godine. To znači da smo od najnižih vrijednosti u travnju 2020. do najviših u ožujku ove godine bili svjedoci najvećeg 23-mjesečnog povećanja cijena energije od povećanja cijene nafte 1973., kada su napetosti na Bliskom istoku dovele do porasta cijena. Očekuje se i da će cijene nafte ostati povišene do 2024. godine.

Rusija proizvodi otprilike 11 posto svjetskih zaliha nafte, što ju čini trećim najvećim proizvođačem, ali izvješće kaže da će „poremećaji uzrokovani ratom imati dugoročne negativne posljedice“, jer sankcije znače da strane kompanije napuštaju zemlju i pristup tehnologiji postaje ograničen.

Prognoza Svjetske banke također upozorava da će poskupjeti hrana. UN-ov indeks cijena hrane već sad pokazuje da su one na najvećoj razini otkad je počelo mjerenje prije 60 godina. Cijena pšenice skočit će za 42.7 posto i dosegnuti najvišu cijenu ikad, mjereno u dolarima. Drugi značajni porasti biti će 33.3 posto za ječam, 20 posto za soju, 29.8 posto za ulja i 41.8 posto za piletinu. Ova povećanja posljedica su drastičnog pada izvoza iz Ukrajine i Rusije.