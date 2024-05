Lažnim ugovorima i brakovima 1000 žrtava namamili u Španjolsku pa ih pretvorili u seksualno roblje

Koristili su se različitim prevarama kako bi namamili svoje žrtve. Mahom Kineze. A žrtava je bilo najmanje 1000. Obećali bi im bolji život, no umjesto boljeg života, većina žrtava završila je kao - seksualno roblje. No tome je sada na kraj stala španjolska policija, koja je uz pomoć Europola razotkrila dvije kriminalne skupine, koje se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, mahom Kineza. Sumnja se da su dvije kriminalne skupine na svom "poslu" zaradile najmanje pet milijuna eura.

Iz Europola pojašnjavaju da je bila riječ o vrlo kompleksnoj istrazi, koja je imala dvije faze. Prvo je španjolska policija uhitila 35 osoba koje su se sumnjičile da su bile dio kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem ljudi i krivotvorenjem dokumenata. Nakon tih uhićenja pokrenuta je istraga koja je španjolsku policiju dovela do novih osumnjičenika. Konkretno uhićene su još 34 osobe koje su se sumnjiče da su preko krivotvorenih dokumenata pokušale prikazati da osobe koje su ilegalno ušle u Španjolsku u njoj borave legalno.

Osim što je u cijeloj operaciji uhićeno 69 osoba, zaplijenjeno je i sedam luksuznih vozila, veći broj krivotvorenih dokumenata, mobitela, 80.000 eura u gotovini... Istragom je utvrđeno da su spomenute kriminalne organizacije imale središte u Guadalajari, Madridu i Toledu, no isto tako i da su imale podružnice u cijeloj Španjolskoj, uključujući Barcelonu, Coruñu, San Sebastián, Sevillu i Valenciju. Svaka je provodila svoje kriminalne operacije zasebno, no povremeno su i surađivale, ako je to bilo potrebno. Radilo se o dobro osmišljenoj shemi jer su pripadnici kriminalnih organizacija pristupali žrtvama, nudeći im posao. Potom bi žrtvama osigurale lažne ugovore o radu i lažne prijave prebivališta u općinama u kojima žrtve nikada nisu prebivale.

To je bilo potrebno kako bi žrtve regulirale svoj pravni status u Španjolskoj, a kriminalna skupina čak im je dogovarala i lažne brakove te ih savjetovala kako da uspješno prođu intervjue prilikom razgovora s poslodavcima ili policijom. Istragom je utvrđeno i da je s kriminalnim organizacijama surađivalo nekoliko odvjetničkih društava koja su im pomagala u izradi lažne dokumentaciju. Radilo se o vrlo unosnom poslu jer su kriminalne organizacije odvjetničkim društvima za svaku žrtvu plaćale između 500 i 1000 eura.

U Europolu kažu i da je su kriminalne skupine koje je sada razotkrila španjolska policija povezne s najvećom kineskom kriminalnom mrežom u Europi, koja je razotkrivane još 2020. te je bila umiješana u trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja. Nadalje, sumnja se i da su bile povezane s kriminalnom organizacijom koja je razotkrivena u veljači 2024. u Mallorci, kada je uhićeno 17 osoba te spašeno 13 žrtva koje su bile prisiljene da rade kao robovi ili su bile pretvorene u seksualno roblje.