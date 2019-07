'Svima koji sumnjaju poručujem – ujedinit ću zemlju i provesti Brexit'

Boris Johnson premoćno je pobijedio Jeremyja Hunta u stranačkoj utrci za novoga britanskog premijera. Dobio je 92.153 glasa, a njegov protivnik 46.565 od članova Konzervativne stranke. Premijerka Theresa May danas će kraljici Elizabeti II. podnijeti ostavku i Borisa Johnsona vjerojatno predložiti za svoga nasljednika.

S 55 godina 55. premijer

No ona kraljici mora pokazati i da 55-godišnji Johnson u parlamentu ima nedvojbenu većinu. U protivnom kraljica bi mogla odlučiti da ne prihvaća Johnsona kao premijera i može istaknuti svoga kandidata. Uspon Borisa Johnsona na poziciju 55. britanskog premijera krajnje je isprepleten raznim spletkama i kalkulacijama, a istraživanja su pokazala da 99 posto Britanaca osjeća neku vrstu nelagode pri pomisli da bi on mogao voditi zemlju.

– Svima onima koji sumnjaju poručujem da ću ujediniti zemlju i provesti Brexit. Donosim novi duh koji će nam omogućiti da vjerujemo kako možemo sve. Znam da će biti onih koji će dovoditi u sumnju odluku naše stranke da me izabere za lidera i premijera, a bit će i onih koji će se pitati što su to učinili kada su glasali za mene. No ako pogledate u dvjestogodišnju povijest naše stranke, onda ćete jasno vidjeti da upravo ona ima najbolji uvid u ljudsku prirodu – kazao je Johnson.

Alexander Boris Johnson, rođen je 19. lipnja 1964. u New Yorku, a pradjed mu je bio posljednji ministar vanjskih poslova Osmanskog Carstva Ali Kemal. Prabaka mu je podrijetlom iz Njemačke, ali ima i ruske krvi. Od samog početka svoga života živio je u čudnim i kaotičnim uvjetima, a mnogi kažu da je upravo to oblikovalo njegov krajnje ekstravagantan karakter. U prvih 14 godina njegova života otac Stanley, i sam političar i bivši zaposlenik Svjetske banke i Europske komisije, selio je obitelj čak 32 puta na dva kontinenta. Majka Charlotta bila je opsjednuta time da njezin sin postigne neki veliki uspjeh – u bilo čemu. Neprestano je postavljala ciljeve koje su ga morali dovesti do toga da bude „kralj svijeta“. No njezin je utjecaj prekinut kada je, zbog neprestanog seljenja i ljubavnih afera svoga supruga, doživjela slom živaca.

Dolaskom na školovanje u glasoviti Eaton, Johnson je započeo proces izgradnje ekscentrične osobnosti, što je do svoga odraslog doba dotjerao do savršenstva. Odlaskom na studij u Oxford shvaća da želi najviše studentske funkcije. Nakon prvog poraza, potpuno mijenja svoju javnu osobnost, što ga na sljedećim izborima dovodi do pobjede.

Karijeru u novinarstvu započeo je neuspjehom – dobio je otkaz u dnevnom listu The Times, ali je odmah dobio drugi u Daily Telegraphu koji ga je, kada je imao samo 25 godina, poslao za dopisnika u Bruxelles. Njegovi tekstovi imali su kao glavnu tezu da je sve u EU šašavo, slaboumno i zlokobno, čime je pridobio veliku čitalačku publiku. Nakon povratka u zemlju bio je glavni urednik magazina Spectator, a okušao se i na TV-u. Golema novinarska popularnost pribavila mu je krajem 90-ih godina mjesto u parlamentu. No tu nije funkcionirao baš ponajbolje ostavljajući za sobom repove afera i neispunjenih obećanja.

Kada ga bivši premijer David Cameron nije izabrao za člana svoga kabineta, Johnson je bio bijesan, pa mu je stranka ponudila kandidaturu za gradonačelnika Londona. Na tom mjestu bio je dva mandata, isprva liberalni, proeuropski i otvoren, da bi potkraj drugoga mandata počeo sve više težiti desnoj opciji i konzervativizmu. U to vrijeme postao je glavni kreator antieuropske politike i zagovaratelj referenduma o napuštanju EU. Cilj mu je bio maknuti Camerona s vlasti i zasjesti na premijersko mjesto. Nakon referenduma i Cameronove ostavke, mislio je da je to gotova stvar, no u premijersku fotelju uskočila je Theresa May, koja nikako nije gajila simpatije prema njemu. Stoga je došlo do općeg šoka kada ga je imenovala ministrom vanjskih poslova. U povijesti Foreign Officea ostat će zapamćen kao ministar koji nije čitao ni najvažnije službene dokumente. Ostavku je dao zbog Brexita nazvavši plan Therese May „govnom“.

“Putin je opaki tiranin”

To je bilo razdoblje kada je Johnson svakodnevno vrijeđao strane državnike i države. „Na tapetu“ su mu se našle čak 62 zemlje. Ruskog predsjednika Vladimira Putina usporedio je s vilenjakom Dobbyjem iz Hobita, ali je dodao da je on u osnovi “opaki i manipulativni tiranin”. S Emmanuelom Macronom se neprestano svađao oko Brexita, a prije nekoliko dana kazao je kako nije siguran da Angela Merkel nije bila agentica tajne službe Stasi. Njegov jedini politički prijatelj i istomišljenik je američki predsjednik Donald Trump, koji mu je čestitao i ponudio svesrdnu pomoć. S njime ga uspoređuju zbog sličnih političkih stavova, karaktera, ali i neobične frizure. Već se govori da je Johnson „europski Trump“.

U trenucima kada se približava ostvarenju svoga najvećeg sna, brojni kritičari kažu da će, ako doista ostane na mjestu premijera, morati čistiti nered i kaos oko Brexita koji je sam stvorio.