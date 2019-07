Boris Johnson – 55. čelnik UK-a ili prvi premijer Engleske

U britanskoj Konzervativnoj stranci nitko ne dvoji da će danas većina glasova stranačkog članstva otići u korist Borisa Johnsona, što će ga učiniti čelnikom stranke, ali i premijerom. Danas će se prebrojavati glasački listići 160 tisuća članova stranke, a prema anketama, dvije trećine glasova dobit će Johnson, tako da Jeremy Hunt gotovo da nema ni teoretske šanse za pobjedu. To pokazuje da su članovi Konzervativne stranke za izlazak iz EU bez dogovora, što obećava Johnson, dok i Hunt jest za Brexit, ali nikako bez dogovora.

“Crni oblaci Brexita”

Sutra bi Johnson trebao i službeno postati premijerom i to nakon što kraljica prihvati njegov mandat. No uoči velike promjene brojni ministri napuštaju vladu uz obrazloženje da ne žele služiti pod vodstvom Borisa Johnsona i ne žele preuzeti odgovornost izlaska zemlje iz Europske unije bez ikakvog dogovora s Bruxellesom jer to smataju štetnim.

Već jučer ostavku je dao ministar vanjskih poslova Alan Duncan, koji je u pismu ostavke premijerki Theresi May napisao kako ostavku daje da bi bio slobodan izraziti svoje mišljenje bez ikakvih ograda i prepreka. Duncan je bio vrlo otvoren: „Tragično je da u trenucima kada smo mogli biti dominantna intelektualna i politička snaga u EU, ali i mnogo šire, mi u Foreign Officeu moramo svaki radni dan provoditi pod crnim oblacima Brexita.“

No glavni razlog njegova odlaska je to što ne želi 31. listopada biti ministar u vladi koja će Britaniju izvesti iz EU kaotično i bez dogovora, a Johnsona je još dok je ovaj bio šef diplomacije nazvao “cirkusantom”. Ostavku će sutra, neposredno prije dolaska Johnsona u Buckinghamsku palaču, dati i ministar financija Philip Hammond, ugledni i visoko cijenjeni član stranke, kao i ministar pravosuđa David Gauke. No nisu oni jedini. I nekoliko drugih ministara ozbiljno razmišlja da napusti vladu Borisa Johnsona koji je najavio da će zemlja izaći iz Unije 31. listopada bez obzira na to postigne li se dogovor li ne.

Istraživanja pokazuju da tri milijuna onih koji su 2016. na referendumu glasali za Brexit, sada misle da bi izlazak bez dogovora bio jako štetan za Veliku Britaniju i da kaotičan razlaz nije ono što im je obećano na referendumu. Oko 40 posto laburističkih birača koji su glasali za Brexit promijenilo je mišljenje i također misle da smjer u kojem će zemlju povesti Johnson nikako nije dobar. Kada se sve preračuna, proizlazi da dvije trećine Britanaca misli kako je Ujedinjeno Kraljevstvo nikako ne bi trebalo izaći iz EU bez dogovora. Bivši britanski premijer iz redova laburista Gordon Brown predviđa da Škotska i Sjeverna Irska neće htjeti slijediti Borisa Johnsona i njegove političke ideje. U nekoliko intervjua koje je dao govori o velikim i teškim lomovima koji bi mogli rezultirati time da Johnson umjesto toga da postane 55. premijer Ujedinjenog Kraljevstva postane prvi premijer Engleske.

Laburisti za 2. referendum

Ministri koji su dali ili najavili ostavke vraćaju se u parlament i ondje bi mogli odigrati važnu ulogu u dosadašnjoj agoniji vezanoj uz Brexit. Njihove ruke sigurno će biti protiv Johnsonove varijante izlaska bez dogovora, tako da bi se cijela priča još jedanput mogla naći u slijepoj ulici. Nominalno, Johnson neće izgubiti većinu u parlamentu, ali će je zasigurno izgubiti kada dođe do glasanja o Brexitu bez dogovora.

Mnogi izlaz iz ove pat-pozicije vide u novom referendumu, za koji se zalaže i laburistički vođa Jeremy Corbyn. No kako bi se referendum mogao provesti, Europska unija trebala bi Velikoj Britaniji dati još jednu odgodu izlaska. Prema zakonskim odredbama Velike Britanije, od trenutka kada se pokrene procedura za raspisivanje referenduma, pa do njegove provedbe, treba proći najmanje 22 tjedna.