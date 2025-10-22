Stiže novi Zakon o javnoj nabavi, nema više 'veza' za dobivanje poslova. Evo što se sve mijenja

Dižu se pragovi, uvode nova pravila za jednostavne nabave, konačno se sređuje sukob interesa, sve ide online, a ugovori koji su se dosad možda mogli i sakriti, morat će biti javni. Mijenja se Zakon o javnoj nabavi, Ministarstvo gospodarstva kaže da je cilj "modernizirati i digitalizirati sustav", a budući da su same izmjene trenutačno u postupku javnog savjetovanja, očekuje se da bi nova pravila za postupke javne nabave trebala početi vrijediti od sljedeće godine. A što se mijenja konkretno?
Dizanje pragova
3
Tko i malo nesto zna o javnoj nabavi vidi da novinarka koja je pisala članak pojma nema o temi. Šteta sto ozbiljne teme obrađuju ljudi koji o tome nista ne znaju … krivo interpretiraju, bave se povrsnim stvarima itd.