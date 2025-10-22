Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
STROŽA PRAVILA NABAVE

Stiže novi Zakon o javnoj nabavi, nema više 'veza' za dobivanje poslova. Evo što se sve mijenja

Autor
Mateja Šobak
22.10.2025.
u 06:00

Nakon potpisivanja ugovora sve izmjene moraju se javno objaviti u roku od 30 dana jer dosad se događalo da se ugovor potpiše za određenu cijenu i rok, a onda se naknadno potpišu "aneksi" kojima se cijena poveća ili rok produlji, i to da nitko ne zna

Dižu se pragovi, uvode nova pravila za jednostavne nabave, konačno se sređuje sukob interesa, sve ide online, a ugovori koji su se dosad možda mogli i sakriti, morat će biti javni. Mijenja se Zakon o javnoj nabavi, Ministarstvo gospodarstva kaže da je cilj "modernizirati i digitalizirati sustav", a budući da su same izmjene trenutačno u postupku javnog savjetovanja, očekuje se da bi nova pravila za postupke javne nabave trebala početi vrijediti od sljedeće godine. A što se mijenja konkretno?

Dizanje pragova

Ključne riječi
sukob interesa digitalizacija transparentnost javna nabava

Komentara 8

Pogledaj Sve
VE
Velebit28
08:00 22.10.2025.

Tko i malo nesto zna o javnoj nabavi vidi da novinarka koja je pisala članak pojma nema o temi. Šteta sto ozbiljne teme obrađuju ljudi koji o tome nista ne znaju … krivo interpretiraju, bave se povrsnim stvarima itd.

PV
prcko.vita
07:47 22.10.2025.

Vidite, samo Domovinski Pokret se bori za ravnopravnost, jednakost, i pravicu. Čim dođu na vlast vraćaju nam naše drage Kune.

NK
Najam krova
08:08 22.10.2025.

Nema više veza, hdz se kaje, dao časnu pionirsku da neće krasti... ovo je sve luđa država.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još