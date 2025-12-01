Naši Portali
BREAKING
Podignuta optužnica protiv petero hrvatskih državljana u aferi Hipodrom: Evo za što ih se sumnjiči
01.12.2025. u 08:22

Thompson je postao fenomen iz više razloga, i neka ga sluša tko ga voli. Tomašević na njemu skuplja političke bodove, a Thompson se bori za dodatnu zaradu.

Jedan desničarski saborski zastupnik, koji zbog izjave nije vrijedan ni da mu se ime javno spominje i reklamira, izjavio je kako je zabrana koncerta Marka Perkovića Thompsona svojevrsni državni udar! S druge strane, radikalna ljevica organizira marševe protiv fašizma jer oni na svakom koraku vide ustaše. I tako se stalno vrtimo u krug, stalno oko ustaša i partizana, i tome slično, i ispada da je Thompson problem broj jedan ove države.

Ja pak nisam nikakav poklonik Tomislava Tomaševića i možemovaca. Dapače, dosad sam dovoljno o njima napisao da se zna koje je moje stajalište o njima. Ali sad Tomaševića moram uzeti u obranu protiv Thompsona. Tomašević i ekipa su zabranili njegov dodatni koncert u Areni i time su samo dolili ulje na vatru, proračunato. Nikad nisam ni za kakve zabrane, i znamo da možemovci vode ideološke borbe. Tim više jer su prije lokalnih izbora dopustili i Hipodrom i Arenu, a sad ne dopuštaju dodatni koncert u Areni. Licemjerno svakako. No Tomašević je u jednome u pravu, da se protiv njegovih i gradskih odluka mogu podići tužbe i pokušati ih osporiti pravnim putem, u proceduri, kroz institucije. I Tomašević i Thompson se bore za svoje interese, a na sudu je da presudi tko je u pravu, i točka!

Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson

TA
Tarantula
08:32 01.12.2025.

Čovjek koji je pred hrvatskim sudom optužio Danijelu Martinović djevojku od 45 kg da ga je tukla ne može biti nikakav heroj niti muškarac. Čovjek koji je izbjegao plaćanje porezna RH ne može biti domoljub, čovjek koji gradi mimo svih pravila RH ne može biti domoljub. Domoljublje je zadnje utočište hulja, i upravo taj čovjek je prava hulja. Pokvaren i pohlepan, tako ga njegov rođeni brat opisuje.

