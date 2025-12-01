Jedan desničarski saborski zastupnik, koji zbog izjave nije vrijedan ni da mu se ime javno spominje i reklamira, izjavio je kako je zabrana koncerta Marka Perkovića Thompsona svojevrsni državni udar! S druge strane, radikalna ljevica organizira marševe protiv fašizma jer oni na svakom koraku vide ustaše. I tako se stalno vrtimo u krug, stalno oko ustaša i partizana, i tome slično, i ispada da je Thompson problem broj jedan ove države.



Ja pak nisam nikakav poklonik Tomislava Tomaševića i možemovaca. Dapače, dosad sam dovoljno o njima napisao da se zna koje je moje stajalište o njima. Ali sad Tomaševića moram uzeti u obranu protiv Thompsona. Tomašević i ekipa su zabranili njegov dodatni koncert u Areni i time su samo dolili ulje na vatru, proračunato. Nikad nisam ni za kakve zabrane, i znamo da možemovci vode ideološke borbe. Tim više jer su prije lokalnih izbora dopustili i Hipodrom i Arenu, a sad ne dopuštaju dodatni koncert u Areni. Licemjerno svakako. No Tomašević je u jednome u pravu, da se protiv njegovih i gradskih odluka mogu podići tužbe i pokušati ih osporiti pravnim putem, u proceduri, kroz institucije. I Tomašević i Thompson se bore za svoje interese, a na sudu je da presudi tko je u pravu, i točka!