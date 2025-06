Trump: Elon je poludio, rekao sam mu da ode. Musk: Vrijeme je da bacim pravu veliku bombu

U nizu bijesnih objava na društvenim mrežama, Elon Musk je sugerirao da bez njega Donald Trump ne bi pobijedio na američkim predsjedničkim izborima prošle godine. Musk je 2024. godine donirao oko 290 milijuna dolara kampanji Donalda Trumpa i drugim republikanskim kandidatima. Na tim izborima republikanci su osvojili Bijelu kuću, Zastupnički dom i Senat SAD-a.

Trump je ranije novinarima u Ovalnom uredu rekao da bi pobijedio i bez financijske potpfore najbogatijeg čovjeka na svijetu. "Mislim da bih pobijedio, Susie [Wiles] je rekla da bih ionako lako pobijedio u Pennsylvaniji", rekao je Trump u četvrtak misleći na svoju voditeljicu kampanje i sadašnju šeficu osoblja Bijele kuće.

