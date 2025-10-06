Naši Portali
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
PROVODI SE ISTRAGA

Sumnjiva smrt još jednog ruskog moćnika: Puno je znao o tajnom bogatstvu Kremlja

FILE PHOTO: A general view shows the Kremlin in Moscow
Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS/Ilustracija
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
06.10.2025.
u 15:33

U Rusiji se dogodio niz smrtnih slučajeva vodećih menadžera velikih kompanija tijekom i neposredno prije rata u Ukrajini

Tajnoviti šef nakladničke kuće Pravda, Vyacheslav Leontyev (87), pronađen je mrtav nakon što je pao kroz prozor u zapadnoj Moskvi. Leontyev je smatran osobom koja zna puno o tajnom bogatstvu Kremlja, piše Metro. Policija istražuje je li u pitanju bila nesreća, samoubojstvo ili zločin.

Novinar Andrey Malgin osvrnuo se na njegovu smrt te naveo: "Padanja kroz prozor nastavljaju se. Leontyev je pao kroz prozor. Pronađen je blizu svog doma." On je, naime, dobro poznavao Leontyeva. "Davao je dojam nekakvog podzemnog milijunaša. Također je znao puno o 'novcu stranke'", dodao je. 

U Rusiji se dogodio niz smrtnih slučajeva vodećih menadžera velikih kompanija tijekom i neposredno prije rata u Ukrajini. Nekoliko njih palo je kroz prozor. 
Vyacheslav Leontyev Kremlj Rusija

