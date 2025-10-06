Sumnjiva smrt još jednog ruskog moćnika: Puno je znao o tajnom bogatstvu Kremlja

Tajnoviti šef nakladničke kuće Pravda, Vyacheslav Leontyev (87), pronađen je mrtav nakon što je pao kroz prozor u zapadnoj Moskvi. Leontyev je smatran osobom koja zna puno o tajnom bogatstvu Kremlja, piše Metro. Policija istražuje je li u pitanju bila nesreća, samoubojstvo ili zločin.
Novinar Andrey Malgin osvrnuo se na njegovu smrt te naveo: "Padanja kroz prozor nastavljaju se. Leontyev je pao kroz prozor. Pronađen je blizu svog doma." On je, naime, dobro poznavao Leontyeva. "Davao je dojam nekakvog podzemnog milijunaša. Također je znao puno o 'novcu stranke'", dodao je.
U Rusiji se dogodio niz smrtnih slučajeva vodećih menadžera velikih kompanija tijekom i neposredno prije rata u Ukrajini. Nekoliko njih palo je kroz prozor.Jeste li čuli za novi trend osvete trgovačkim lancima, i to bez bojkota? Širi se velikom brzinom
Gluposti. Oligarsi/moćnici/politički protivnici su u Rusiji likvidirani cijelo vrijeme kroz daleku povijest, a ne samo neposredno od početka rata u Ukrajini. Također neke od tih smrti su samoubojstva. U Japanu to rade sa samurajskim mačem, u Koreji sa bacanjem sa mosta ili zgrade tvornice u kojoj rade, a u Rusiji sa bacanjem kroz prozor.