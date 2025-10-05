Zelenski se obrušio na Zapad, upozorio na jedan šokantan detalj: 'Imaju više od 100.000 komponenti proizvedenih u inozemstvu'

Nakon još jednog velikog ruskog napada na Ukrajinu u nedjelju dronovima, bombama i raketama, predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je manjak "stvarnog odgovora" Zapada. "Nažalost, nema adekvatnog, snažnog odgovora svijeta na sve što se događa", rekao je Zelenski u svome dnevnom video obraćanju, osvrnuvši se na opseg i odvažnost napada. "Ovo je upravo razlog zašto to Putin čini: jednostavno se smije Zapadu, njegovoj šutnji i manjku odlučnih protumjera."

Zelenski je rekao da je Moskva dosad odbacila sve prijedloge o okončanju rata ili barem zaustavljanju napada. "Rusija otvoreno pokušava uništiti civilnu infrastrukturu, i sada, prije zime, cilja plinsku infrastrukturu, proizvodnju i prijenos električne energije", rekao je. Zelenski se također osvrnuo na činjenicu da su ruski napadački dronovi sadržavali komponente "dobivene iz zapadnih zemalja i nekoliko Rusiji susjednih zemalja." Izrazio je zapanjenost da, čak i više od tri i pol godine rata, i dalje nije jasno kako zaustaviti snabdijevanje ovih kritičnih dijelova. "Gotovo 500 dronova koje su Rusi koristili preko noći sadržavaju više od 100.000 komponenti proizvedenih u inozemstvu", naveo je Zelenski kao primjer.

U velikom ruskom napadu diljem Ukrajine tijekom noći s 5. listopada ubijeno je najmanje šest osoba, a najmanje 18 je ozlijeđeno, prema vlastima. Rusija je lansirala oko 500 bespilotnih letjelica i više od 50 projektila, uključujući balističke projektile Kinžal, gađajući najmanje devet regija — Lavov, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Harkov, Herson, Odesa i Kirovograd, rekao je predsjednik Volodymyr Zelensky. U Lavovskoj oblasti četiri su osobe poginule , a osam ih je ozlijeđeno. Četiri poginule osobe pripadaju istoj obitelji, a među njima je i 15-godišnja djevojčica, izvijestilo je Ured regionalnog tužitelja Lavovske regije .

To je bio najveći napad na regiju od početka ruske invazije u punom opsegu, sa 140 dronova i 23 krstareće rakete. Infrastruktura za transport plina bila je jedna od glavnih meta kako temperature padaju i približava se sezona grijanja, rekao je Kozytskyi, piše Kyiv Independent.

Kineski izviđački sateliti navodno su također letjeli iznad Lavova tijekom napada, izvijestio je Militarnyi , iako je medij napomenuo da "nije poznato jesu li ti sateliti provodili stvarno izviđanje tijekom svojih letova iznad Ukrajine". U gradu Zaporožju je najmanje jedna osoba poginula, a najmanje 10 ih je ozlijeđeno, izvijestio je guverner Ivan Fedorov. Ruske snage ispalile su dronove i zračne bombe na Zaporožje, pogodivši industrijsko poduzeće i stambene zgrade, napisao je Fedorov. Ministarstvo energetike izvijestilo je da je oštećen i veliki energetski objekt, što je prekinulo opskrbu strujom "značajnom broju" potrošača u gradu i okolnoj regiji. U Hersonu je 77-godišnji muškarac poginuo u ruskom granatiranju, izvijestio je guverner Oleksandr Prokudin .