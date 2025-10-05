Nakon još jednog velikog ruskog napada na Ukrajinu u nedjelju dronovima, bombama i raketama, predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je manjak "stvarnog odgovora" Zapada. "Nažalost, nema adekvatnog, snažnog odgovora svijeta na sve što se događa", rekao je Zelenski u svome dnevnom video obraćanju, osvrnuvši se na opseg i odvažnost napada. "Ovo je upravo razlog zašto to Putin čini: jednostavno se smije Zapadu, njegovoj šutnji i manjku odlučnih protumjera."
Zelenski je rekao da je Moskva dosad odbacila sve prijedloge o okončanju rata ili barem zaustavljanju napada. "Rusija otvoreno pokušava uništiti civilnu infrastrukturu, i sada, prije zime, cilja plinsku infrastrukturu, proizvodnju i prijenos električne energije", rekao je. Zelenski se također osvrnuo na činjenicu da su ruski napadački dronovi sadržavali komponente "dobivene iz zapadnih zemalja i nekoliko Rusiji susjednih zemalja." Izrazio je zapanjenost da, čak i više od tri i pol godine rata, i dalje nije jasno kako zaustaviti snabdijevanje ovih kritičnih dijelova. "Gotovo 500 dronova koje su Rusi koristili preko noći sadržavaju više od 100.000 komponenti proizvedenih u inozemstvu", naveo je Zelenski kao primjer.
U velikom ruskom napadu diljem Ukrajine tijekom noći s 5. listopada ubijeno je najmanje šest osoba, a najmanje 18 je ozlijeđeno, prema vlastima. Rusija je lansirala oko 500 bespilotnih letjelica i više od 50 projektila, uključujući balističke projektile Kinžal, gađajući najmanje devet regija — Lavov, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Harkov, Herson, Odesa i Kirovograd, rekao je predsjednik Volodymyr Zelensky. U Lavovskoj oblasti četiri su osobe poginule , a osam ih je ozlijeđeno. Četiri poginule osobe pripadaju istoj obitelji, a među njima je i 15-godišnja djevojčica, izvijestilo je Ured regionalnog tužitelja Lavovske regije .
To je bio najveći napad na regiju od početka ruske invazije u punom opsegu, sa 140 dronova i 23 krstareće rakete. Infrastruktura za transport plina bila je jedna od glavnih meta kako temperature padaju i približava se sezona grijanja, rekao je Kozytskyi, piše Kyiv Independent.
Kineski izviđački sateliti navodno su također letjeli iznad Lavova tijekom napada, izvijestio je Militarnyi , iako je medij napomenuo da "nije poznato jesu li ti sateliti provodili stvarno izviđanje tijekom svojih letova iznad Ukrajine". U gradu Zaporožju je najmanje jedna osoba poginula, a najmanje 10 ih je ozlijeđeno, izvijestio je guverner Ivan Fedorov. Ruske snage ispalile su dronove i zračne bombe na Zaporožje, pogodivši industrijsko poduzeće i stambene zgrade, napisao je Fedorov. Ministarstvo energetike izvijestilo je da je oštećen i veliki energetski objekt, što je prekinulo opskrbu strujom "značajnom broju" potrošača u gradu i okolnoj regiji. U Hersonu je 77-godišnji muškarac poginuo u ruskom granatiranju, izvijestio je guverner Oleksandr Prokudin .
Niste Vi niti svjesni što je ovaj stvarni tigar od papira printerom uradio EUropi. Putin zapravo nikad neće ostati bez novca, ruske rezerve zlata isuviše su velike, tvrdi Sonnenfeld u članku za Time koji je napisao u koautorstvu sa svojim kolegom s Yalea, Stevenom Tianom. Uz to mnogi zapadni komentatori znaji da Putin zarađuje milijarde u vanjskoj trgovini kako bi financirao invaziju, zahvaljujući visokim cijenama robe, slabim zapadnim sankcijama(koje ustvari pogađaju njih jer su koncipirane na način da osporavaju konkurenciju u švercu ruskih energenata) i izbjegavanju sankcija", navodi Jeffrey Sonnenfeld, ekonomist na američkom sveučilištu Yale, u članku za Time Magazin. Najveći strani porezni obveznici u Rusiji dolaze iz SAD-a i Njemačke. Upravo američke i njemačke tvrtke još uvijek neizravno financiraju rusku državu, unatoč ruskom agresorskom ratu protiv Ukrajine. To je temeljna poruka studije Kiew School of Economics. Prema podacima ukrajinskih ekonomista, više od dvije trećine njemačkih tvrtki koje su prije rata bile aktivne u Rusiji još uvijek je tamo zastupljeno - njih ukupno 262