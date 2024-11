Stručnjak riješio jednu od najvećih misterija svijeta? 'Kao dijete, potpuno sam vjerovao u tu teoriju'

Alan McKenna, osnivač Loch Ness Exploration (LNE), smatra da bi neobični fenomen stojećih valova mogao objasniti viđenja mitskog čudovišta iz Loch Nessa. McKenna je objasnio: 'Stojeći val nastaje kada se tragovi dviju brodskih valova iste frekvencije i amplitude kreću u suprotnim smjerovima na površini jezera. Kad se ti valovi na kraju sudare i međusobno ometaju, rezultat može biti stvaranje stojećeg vala'.

Vrhunci tih stojećih valova, koji se uzdižu iznad inače mirnih voda, mogli bi biti pogrešno shvaćeni kao 'grba' koja izlazi iz površine vode. Snimao je fenomen u trenutku kada rijeka ulazi u Loch Ness na njegovoj južnoj obali, kod Fort Augusta. Međutim, snimanje stojećeg vala izazvanog brodskim tragovima na otvorenom jezeru predstavlja veći izazov, piše Daily Mail.

- Valovi i brodski tragovi moraju biti identični - rekao je McKenna. 'Uz to, postoji mnogo drugih faktora koje treba uzeti u obzir, kao što su sam brod, njegova veličina, smjer kretanja i trenutna brzina'. - Mali brod s manjim motorom definitivno će proizvesti trag koji se razlikuje od tragova mnogo većeg broda. To je složen postupak, osobito na otvorenom moru, ali može se dogoditi - rekao je McKenna koji sada planira snimiti ovaj fenomen u dubokom srcu Loch Nessa.

- Ali Matheson, kapetan broda Deepscan, često prijavljuje stojeće valove, ali više u maloj marini unutar Urquhart Bay, poznatoj i kao Temple Pier. To je u redu, ali puno je teže uhvatiti stojeći val na otvorenom jezeru - rekao je dodajući: 'Znanstveno je dokazano da stojeći valovi postoje i da su zabilježeni, no ono što nemamo je snimka koja prikazuje prirodni stojeći val u pokretu.' - Od početka rada LNE, uvijek mi je bila želja snimiti što više prirodnih fenomena. To je proces eliminacije jer većina prijava o 'Nessie' može se objasniti - dodao je McKenna.

McKenna je istaknuo da se oslanja na izvještaje lokalnog stanovništva jer smatra da su oni bolje upoznati s prirodom Loch Nessa od turista koji dolaze povremeno. - Ako niste upoznati s Loch Nessom i njegovim prirodnim ponašanjem, mnogi ljudi lako mogu biti prevareni vodenim iluzijama – to je lako moguće! - rekao je.

Što se tiče postojanja mitskog bića, McKenna ostaje otvoren za sve mogućnosti. - Ako u Loch Nessu postoje nepoznate životinje, sigurno ne igraju po pravilima. To je savršeno stanište za sramežljive životinje, s 37 kilometara hladne tamne vode i dubinom od oko 230 metara. Možete plivati uz 60 metarski podmornicu ispod površine i ne primijetiti je, toliko je tamno! - objašnjava.

- Kao dijete, potpuno sam vjerovao u teoriju o plesiosauru. Ali što više istražujete priču o Loch Nessu, to ta teorija postaje manje vjerojatna – žao mi je, ali to je istina - rekao je McKenna. - Iako smo imali mnoge potencijalne kandidate za 'Nessie', poput gigantskih jegulja, dugovratih foka, grenlandske psine, velikih štuka, soma i mnogih drugih, istina je da nitko od nas nema pravi odgovor, a to je ono što održava ovu misteriju živom - smatra McKenna.

LNE (Loch Ness Exploration) je neovisna volonterska istraživačka skupina koja se fokusira na Loch Ness, njegov prirodni okoliš i ekologiju, kao i mitsko čudovište. McKenna je zaključio: -Pozivamo sve koji imaju istinski interes za Loch Ness da nam se pridruže. Nije riječ samo o 'Nessie' – Loch Ness je puno više od toga. U našoj grupi imamo sjajan mix pojedinaca i vjerujem da je vrlo raznolika - kazao je.