Provjerite ladice i ormare! Na ovom DVD-u možete zaraditi za ljetovanje

Mnogi od nas još uvijek imaju stare DVD -ove zaboravljene na tavanu ili spremljene duboko u ormarićima. Iako se čišćenje te kolekcije može činiti kao ogroman posao, moglo bi vam donijeti iznenađujuću zaradu. Stručnjaci su otkrili 15 najvrjednijih DVD izdanja koja danas mogu postići visoku cijenu na tržištu kolekcionara. Kako piše Daily Mail, na samom vrhu liste nalazi se kompletna kolekcija DVD-ova “Carry On” serijala, koja sadrži svih 31 film snimljen u razdoblju od 34 godine — a njena cijena može doseći čak 350 funti (oko 410 eura).

Ako u kolekciji imate ograničeno izdanje “Monty Python i Sveti Gral” u kutiji u obliku dvorca, mogli biste zaraditi 300 funti (oko 350 eura). Isto toliko vrijedi i posebno izdanje “Blade Runner Ultimate Collector's Edition” u kovčegu, kao i ograničeno izdanje trilogije “Kum”. Stručnjakinja za kolekcionarstvo Tracy Martin, angažirana od strane web stranice Bally Casino, objasnila je zašto neka izdanja dostižu takve cijene.

– Vrijednost kolekcionarskog primjerka može ovisiti o rijetkosti, različitim verzijama, neobičnostima – poput pogrešaka u tisku na omotu – ali i nostalgiji. Ljudi često žele kupiti natrag uspomene iz mladosti. Tu su i ograničena izdanja te klasični zakon ponude i potražnje. Mnogi ni ne znaju da u kući imaju nešto vrijedno, pa se zato obraćaju stručnjacima ili istražuju online – objasnila je Martin.

Na listi najvrednijih izdanja nalazi se i DVD kolekcija “The Avengers ’62–64 Emma Peel Mega Set” koja vrijedi oko 275 funti (oko 322 eura), te drveno ograničeno izdanje horora “The Wicker Man” iz 1973., čija cijena može doseći 225 funti (oko 263 eura). Među top 15 najtraženijih izdanja nalaze se i restaurirano blu-ray izdanje dokumentarne serije “The World At War”, DVD kolekcija “The Beatles Anthology”, kao i kolekcionarsko izdanje “Just The Shows” serije “Red Dwarf”.

Za one koji posjeduju neki od ovih DVD-a, Martin savjetuje kako izvući najbolju moguću cijenu: – Pronađite idealnu platformu za prodaju — to može biti aukcijska stranica ili stranica za maloprodaju. Kod kolekcionarskih predmeta osobno preferiram aukciju jer nudi globalnu vidljivost i stvara osjećaj hitnosti kod kupaca. Ljudi vole rokove. Počnite s realnom početnom cijenom i postavite minimalnu rezervu kako ne biste prodali ispod očekivanja. Idealno vrijeme za završetak aukcije je nedjeljom navečer, između 20 i 21 sat – kaže Martin.

Sličan trend u porastu cijena bilježe i retro uređaji. Stručnjaci su ranije otkrili kako neki stari gadgeti danas vrijede pravo malo bogatstvo. Tako, primjerice, originalni Sony Walkman TPS-L2 iz 1979. danas na eBayu postiže prosječnu cijenu od čak 728 funti (oko 855 eura). Ako imate Motorolu Microtac 9800X, možete očekivati zaradu od oko 669 funti (oko 785 eura). Kako kažu iz Protect Your Bubble: – Nostalgija se prodaje – a kad je riječ o retro tehnologiji, neki uređaji danas vrijede pravo malo bogatstvo.

