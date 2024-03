FOTO Šetao sa psom i otkrio neobičnu kost u francuskoj šumi

Na jugu Francuske je 25-godišnji paleontolog amater slučajno pronašao kostur dinosaura star 70 milijuna godina. Damien Boschetto je u štenji sa psom po šumi uočio neobičnu kost u svibnju 2022..

Naime, daljnjim iskapanjem se utvrdilo kako se radi o 10 metara dugačkom fosilu titanosaura čije su kosti bile povezane od glave do repa, piše CNN. Radi bogatstva fosila dinosaura na tom području osnovana je i arheološka i paleontološka kulturna udruga kako bi se zaštitila baština oko sela Cruzy.

Udruga se ovim iskopom bavila protekle dvije godine te se netaknuti kostur trenutno nalazi u laboratoriju muzeja Cruzy. Procjenjuje se kako je fosil star između 70 i 72 milijuna godina.

Titanosauri, naseljavali su to područje od kasne jure do kraja razdoblja krede, što znači od otprilike prije 163 do 66 milijuna godina. Ovi biljojedi karakterizirani su dugim vratovima te su bili među najvećim dinosaurima svog doba. Ova vrsta fosila je već prethodnih godina nađena u Europi, međutim vrlo malo ih je bilo anatomski povezano.

"Pronalazak ovakvog cjelovitog kostura ukazuje na to da je tijelo dinosaura prekrila zemlja prije nego što se potpuno raspalo, pri čemu su se dugo zadržala neka tkiva koja povezuju kosti", rekao je kustos Prirodoslovnog muzeja Smithsonian Institution National Museum of Natural History u SAD-u, Matthew Carrano.

"Trebat će vremena da saznamo sve detalje o ovom novom primjerku, ali siguran sam da će pružiti važne nove informacije o ovoj skupini dinosaura", dodao je Carrano.

Poznato je da je regija bogata fosilima te udruga planira nastaviti s istraživanjem područja, a nadaju se kako će u skorije vrijeme dobiti i dovoljno sredstava kako bi mogli otvoriti veliki muzej za sve pronađene primjerke.

