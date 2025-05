Zbog gubitka Rijeke krenuli pozivi na ostavke, SDP-u se trese i Županija

Vijest da je SDP izgubio Rijeku za bolje poznavatelje političkih prilika u tom gradu realno i nije neko veliko iznenađenje. Već nekoliko izbornih ciklusa SDP-ovi kandidati za gradonačelnike u tom gradu pobjeđuju "za dlaku" i bilo je vjerojatno samo pitanje dana kada će se u drugom krugu pojaviti jaki nezavisni kandidat koji će "crvenu utvrdu" i oteti. U riječkom SDP-u mnogi su vjerovali, a smatraju to neki i danas, da bi Rijeku, nakon pune 32 godine vladavine, izgubili i da nisu mijenjali kandidata za gradonačelnika, odnosno da su i ovog puta stali iza Marka Filipovića. To i jest bio ključni razlog zbog kojega se riječki SDP odlučio na do tada neviđeni manevar, zamjenu kandidata za gradonačelnika "pet do dvanaest", a za koji je bilo od starta jasno da je osuđen na propast. Jer osim što očito nisu sa samim Filipovićem to dogovorili jer im se nakon toga kandidirao kao nezavisni, nije bilo nikakve logike u promjeni kandidata za gradonačelnika, čime priznaješ da je bio loš gradonačelnik, njegovom zamjenicom u gradu cijeli protekli mandat.

Novu ulogu odbačenog gradonačelnika Marko Filipović iskoristio je na najbolji mogući način i danas je kao nezavisni u drugom krugu s nezavisnom Ivom Rinčić, koja ima ozbiljne šanse iduću nedjelju postati prva riječka gradonačelnica koja nije iz SDP-a. A SDP-ovu Sandru Krpan i cijelo riječko vodstvo SDP-a čekaju teški dani i pozivi na ostavke ne odluči li se sama na taj čin. I na mjestu v. d. predsjednice šefice riječkog SDP-a i na mjestu šefice Foruma žena SDP-a. Jedan takav već je dobila još u izbornoj noći. – Nakon povijesnog poraza SDP-a na lokalnim izborima u Rijeci i neulaska SDP-ove kandidatkinje u drugi krug izbora, pozivam vodstvo stranke predvođeno Sandrom Krpan i Vojkom Obersnelom, koji su najodgovorniji za pogrešne političke odluke i za katastrofalnu kampanju, da se ponesu moralno i odgovorno te da podnesu ostavke na sve dužnosti. Uzimali ste Rijeku zdravo za gotovo, podcijenili ste naše sugrađane i to je danas došlo na naplatu – poručio je preko društvenih mreža još u nedjelju navečer dosadašnji SDP-ov dožupan u Primorsko-goranskoj županiji Vojko Braut.

U Obersnela i Krpan, ali isto tako i šefa primorsko-goranskog SDP-a i kandidata za župana Ivicu Lukanovića, i ranije su u riječkom SDP-u najviše upirali prstom kao glavne krivce za okretanje leđa Filipoviću. Dobro upućeni u sve što se u riječkom SDP-u događalo govorili su kako je spomenuti trojac sve "zakuhao" jer se Filipović kao gradonačelnik "oteo kontroli". Isti izvori tvrdili su da je Obersnel, koji je Filipovića politički i "izmislio", bio uvjeren da će s njim na čelu grada moći povlačiti konce iz sjene, odnosno da će Filipović svirati kako je on zamislio. S druge strane, koliko god je gradska organizacija doista ta koja je odluku o zamjeni kandidata i donijela, jasno je da se tako nešto nije moglo provesti bez znanja i blagoslova središnjice, a to znači i samog šefa SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, kojemu je gubitak Rijeke i prvi veliki poraz koji je doživio otkako je došao na čelo SDP-a. I koji mu je znatno oslabio poziciju na nacionalnoj razini.

Do trenutka pisanja ovog teksta nikakva ostavka u riječkom SDP-u nije se dogodila. Očito se s tim "formalnostima" odlučilo pričekati do kraja drugog kruga lokalnih izbora na kojima SDP igra još nekoliko bitnih utakmica koje bi možda mogle barem malo popraviti katastrofalno loš dojam koji imaju nakon gubitka Rijeke, ali i Siska. Jedna je od tih bitaka, koja se nimalo za SDP ne čini bezazlenom u ovom trenutku, i ona za obranu Primorsko-goranske županije u kojoj je kao i u Rijeci SDP uvijek dosad pobjeđivao. Umjesto SDP-ova veterana Zlatka Komadine, novi SDP-ov župan želi biti Ivica Lukanović, koji je u drugi krug ušao s potporom od 33,48 posto, dok je drugoplasirani HDZ-ov Alen Ružić koji nije bez šansi prevlada li i u Županiji među biračima antiesdepeovsko raspoloženje.

Ono što SDP-u nikako ne ide u prilog je i promjena raspoloženja na političkoj sceni. Zbog gubitka Rijeke i Siska, a paralelno i činjenice da je HDZ prošao puno bolje nego što su i sami očekivali, SDP će teško motivirati svoje biračkog tijelo da u drugom krugu naprave dodatne napore kako bi njihovi kandidati koji još vode bitke došli do pobjede. Niska izlaznost u prvom krugu gotovo pa sigurno znači još nižu izlaznost u drugom, a na niskoj izlaznost najbolje prolaze dobro organizirane stranke sa stranačkom vojskom. A po tom pitanju boljih od HDZ-a nema. U vrhu SDP-a zbog toga su svjesni težine zadatka i zbog toga se i ne zanose previše.

Popravni ispit



Malo tko krije razočaranje rezultatima. Izvor iz vrha stranke kaže kako će se zbog Rijeke morati ozbiljno vidjeti što se dogodilo i kako se dogodilo. S druge strane, uvjeren je i da će SDP iduće nedjelje ipak neke bitke koje i dalje traju dobiti i da će konačni rezultat, kada se pogleda broj gradova i općina, ali i vijećnika po općinskim, gradskim i županijskim vijećima i skupštinama, za SDP biti bolji nego prije četiri godine. A na popravnom ispitu u drugom krugu najviše se, čuje se na Iblerovu trgu, očekuje od utrke za Koprivničko-križevačku županiju, Varaždinsku županiju gdje se računa na pomoć trećeplasiranog Radimira Čačića te Šibensko-kninsku županiju gdje vjeruju da njihov Petar Baranović isto tako ima ozbiljnu šansu pobijediti HDZ-ova Paška Rakića i postati novi župan.

Čeka se i što će biti s Istarskom županijom gdje je u drugi krug ušla SDP-ova Sanja Radolović, kao i sa gradom Pula gdje je u drugom krugu uz nezavisnog Filipa Zoričića, a bez šanse nije ni Mihale Zmajlović u Zagrebačkoj županiji. Naš drugi izvor manje je optimističan. – Volio bih da se to sve dogodi, da SDP doista dobije sve te sredine u kojima i dalje igra utakmicu. Ali, nekako sumnjam da će tako i biti. U Istri, rekao bih, nije SDP prošao toliko dobro koliko je IDS prošao katastrofalno loše. Uostalom, Peđa Grbin ima malo više od 20 posto u svom rodnom gradu, a bio nam je šef stranke. Jel to dobar rezultat? Ja mislim da nije. Zmajlović pak nakon svih godina koliko je Kožić na vlasti ima veliku razliku u odnosu na prvoplasiranog. Teško će to dobiti-smatra naš izvor iz vrha SDP-a.

