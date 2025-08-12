Tragedija u Donjoj Dubravi: Tijelo muškarca pronađeno kod kućice na vodi!

Kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi, međimurska policija je u utorak pronašla tijelo utopljenog muškarca, a riječ je o 38-godišnjaku za kojim se tragalo od nedjelje. Policijski službenik, operater drona, Interventne jedinice Policijske uprave međimurske popodne u 17:05 sati uočio je tijelo kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi, na području Dobravski Fljojs, na dubini od oko 2 metra, priopćeno je iz PU. U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca tijelo muškarca je izvučeno na obalu. Provodi se očevid, a policija je identifikacijom utvrdila da je riječ o 38-godišnjem muškarcu, koji je u nedjelju navečer nestao u derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca. Policija je ranije priopćila da su on i više muškaraca skakali u vodu s mosta. Tridesetosmogodišnjak je u jednom trenutku potonuo te se više nije pojavio na površini.

Odmah nakon dojave pokrenuta je akcija traganja u koju su se, uz policiju, uključili pripadnici HGSS-a Stanice Čakovec, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te DVD-ova Donja Dubrava i Donji Vidovec. U potrazi su korišteni čamci, vozila i termovizijski dron. Po pronalasku tijela muškarca PU međimurska zahvalila je svim angažiranim službama te DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe. „Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana”, poručili su iz PU međimurske.