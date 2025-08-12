Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGALO SE ZA NJIM OD NEDJELJE

Tragedija u Donjoj Dubravi: Tijelo muškarca pronađeno kod kućice na vodi!

Foto: PU međimurska
1/3
VL
Autor
Hina
12.08.2025.
u 21:03

„Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana”

Kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi, međimurska policija je u utorak pronašla tijelo utopljenog muškarca, a riječ je o 38-godišnjaku za kojim se tragalo od nedjelje. Policijski službenik, operater drona, Interventne jedinice Policijske uprave međimurske popodne u 17:05 sati uočio je tijelo kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi, na području Dobravski Fljojs, na dubini od oko 2 metra, priopćeno je iz PU. U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca tijelo muškarca je izvučeno na obalu. Provodi se očevid, a policija je identifikacijom utvrdila da je riječ o 38-godišnjem muškarcu, koji je u nedjelju navečer nestao u derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca. Policija je ranije priopćila da su on i više muškaraca skakali u vodu s mosta. Tridesetosmogodišnjak je u jednom trenutku potonuo te se više nije pojavio na površini.

Odmah nakon dojave pokrenuta je akcija traganja u koju su se, uz policiju, uključili pripadnici HGSS-a Stanice Čakovec, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te DVD-ova Donja Dubrava i Donji Vidovec. U potrazi su korišteni čamci, vozila i termovizijski dron. Po pronalasku tijela muškarca PU međimurska zahvalila je svim angažiranim službama te  DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe. „Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana”, poručili su iz PU međimurske.

Ključne riječi
potraga donja dubrava utapanje tragedija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još