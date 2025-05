Vještak o stravičnoj nesreći na A3: Vozač Golfa je imao prvu jako dobro reakciju

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 3 sata ujutro na autocesti A3, između čvorova Popovača i Križ, život su izgubile dvije osobe, dok ih je 31 ozlijeđeno. U nesreći su sudjelovali autobus i osobni automobil, oba s bosanskohercegovačkim registracijama. Prema prvim informacijama, vozač VW Golfa udario je u zaštitnu ogradu i ostao prepriječiti cestu, dok su druga vozila još nailazila. Navodi se da je srna mogla izletjeti na cestu, što je možda uzrokovalo gubitak kontrole, ali tu verziju još nije potvrdila policija. Vozač Golfa je odmah nakon sudara izašao iz vozila i pokušao upozoriti ostale sudionike u prometu mašući baterijskom svjetiljkom. Unatoč tome, autobus koji je nailazio nije uspio izbjeći sudar, prvo je udario u Golf, zatim u zaštitnu ogradu, a potom se prevrnuo.

Cijeli slučaj komentirao je za 24Sata prometni vještak Goran Husinec, koji je pohvalio ponašanje vozača osobnog vozila. "Vozač auta je imao ovu prvu jako dobro reakciju. Odlično je to što je odmah išao signalizirati drugim vozačima baterijskom svjetiljkom. To je ispravan način za postupiti kada vam se dogodi takva nesreća". Objasnio je i koja bi bila sljedeća dva koraka u ovakvim situacijama. "Drugi korak bio bi postavljanje trokuta na propisanoj udaljenosti od mjesta nezgode, ali to ovisi ide li vam netko ususret ili ne. Čim vidite da nema nikoga, odmah krećete stavljati trokut. Treći korak je zvanje policije kako bi i ona došla što prije i nastavila regulirati promet. Zvati policiju se može čak i dok se nosi trokut. Sada se tek mora utvrditi je li vozač auta imao dovoljno vremena da obavi sve to ili nije. U svakom slučaju započeo je dobro rješavati situaciju".

Dok je automobil potpuno uništen, vozač je preživio. Nažalost, poginule su dvije osobe iz autobusa. Na teren su brzo stigli vatrogasci, ukupno 17 pripadnika sa sedam vozila iz triju postrojbi. Spašavanje unesrećenih trajalo je satima. "Morali smo razbiti prozore i ući u autobus, kako bi ljude izvlačili van. Srećom, autobus se nije zapalio," izjavio je jedan od vatrogasaca DVD-a Popovača. Hitna pomoć je zbrinula ozlijeđene, 29 osoba prevezeno je u bolnice, a troje ih je zadobilo teške ozljede opasne po život.

GALERIJA Pogledajte kako izgleda bus nakon teške nesreće na A3: Na vozačevoj strani ništa nije ostalo