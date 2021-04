Stravična snimka iz Zadra: Teško pretukli maloljetnika zbog djevojke. Roditelji: Šokirani smo i prestravljeni

U Zadru je skupina mladića, maloljetnika i mlađih punoljetnika brutalno premlatila i teško ozlijedila 15-godišnjeg dječaka. Nakon svega pojavile su se i snimke maltretiranje otprije, a zbog kojih nitko nije reagirao. Dakle, premlaćivanje u četvrtak bilo je nastavak maltretiranja koje je samo intervencijom prolaznika zaustavljeno prije još težih posljedica za dječaka.

"Premlaćivanje osmoškolca tužan je i ružan slijed događaja u Zadru, u blizini škole, vrtića u centru grada. Sinoć su ga pretukli bokserom, prema sadašnjim informacijama za koje nemamo potvrdu, no udaran je šakama i nogama. Jedna od snimki, prema prvim informacijama, prikazuje događaj u blizini škole ili kolodvora. Ovo nasilje nama nije prijavljeno, a trebale su i sve institucije reagirati." Ovo su riječi izvora iz zadarske policije na događaj koji se zbio u četvrtak oko 20 sati kada je policija zaprimila dojavu da je na Ulici bana Josipa Jelačića u Zadru više osoba fizički napalo maloljetnika.

"Maloljetna osoba kolima hitne pomoći prevezena je u OB Zadar na pružanje pomoći, gdje je zadržana na liječenju. Na mjestu događaja poduzet je očevid te je ubrzo po prikupljenim saznanjima u prostorije policije dovedeno više osoba koje se dovode u svezu s događajem, a nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje", istaknuli su iz zadarske policije.

"Navodno je ovaj stariji mladić sa snimke, koji je za glavu veći i jači, udarao ozlijeđenog zbog djevojke, neke simpatije. No, vjerujemo da je riječ o klasičnom maltretiranju i da je to izlika za netrpeljivost prema dječaku. Među počiniteljima su i maloljetnici i mlađi punoljetnici", rekao nam je izvor blizak istrazi.

"Šokirani smo i prestravljeni, sad smo se vratili iz bolnice. Naravno da smo zabrinuti zbog ozljeda. Svježe su rane, sad ne bismo o tome, molimo vas za malo mira", rekli su nam roditelji prebijenog dječaka.

"Mali je miran i uvijek se javi. Valjda nasilnici uvijek nađu takvog", rekao nam je jedan od susjeda

Na dvjema snimkama koje su prethodile sinoćnjem grupnom i brutalnom premlaćivanju dječaka vidi se više mladića koji ga hvataju nakon što ga stariji mladić udara. Nitko mu nije pomogao. Sinoć mu je pomogao prolaznik nakon čega su se napadači razbježali i ostavili dječaka da ozlijeđen nepomično leži....

"Kad sam vidio kako ga četvorica mlate, nisam mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio sam automobil nasred ceste i počeo na njih vikati. Kad su me ugledali, razbježali su se, a jedan mladić ostao je nepomično ležati na tlu", ispričao je svjedok nasilnog incidenta koji se u četvrtak oko 20.10 sati dogodio na nogostupu u Ulici bana Josipa Jelačića, nedaleko od dječjeg vrtića Sunce. On je iz smjera Jazina prema Voštarnici vozio kad je s desne strane ceste primijetio kako četvorica mladića nekoga nemilosrdno tuku. Tvrdi da je jedan od napadača mladića bokserom udario u glavu s nekoliko snažnih udaraca. "Napadači su, dodaje, bili stariji i fizički nadmoćniji, dok je žrtva krhke građe, oko 40 kilograma, u dobi od 14 ili 15 godina", ispričao je očevidac događaja za zadarski.hr...

Premlaćivanje se dogodilo u četvrtak navečer pedesetak metara od vrtića te nekoliko stotina metara od centra grada. Da nije bilo hrabrog prolaznika, moglo je završiti i kobno.

"Dječak ima teške tjelesne ozljede. Dobit će svu psihološku pomoć i nadamo se da će biti dobro", rekao nam je zamjenik ravnatelja zadarske opće bolnice Edi Karuc.