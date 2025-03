Strava u Mannheimu: Vozač uletio u pješačku zonu i gazio ljude, jedna osoba je poginula

Vozač automobila uletio je u masu u pješačkoj zoni neposredno kod Galerije Kaufhof u njemačkom Mannheimu, javlja Bild. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno, neki teže, a novinar novinske agencije dpa javlja da je jedna osoba navodno poginula u novom krvavom napadu u Njemačkoj.

Kako javlja Bild, vozač je uhićen, a policija je u zrak dignula i helikoptere. Područje pješačke zone okruženo je dugim cijevima, a policija je i na svim cestama i mostovima koje vode iz grada. Na X-u su poručili da ''to područje treba izbjegavati u velikom obimu''.

Navodno se radi o crnom terencu koji je velikom brzinom uletio u pješačku zonu. Svjedoci navode kako je išao prema tamošnjem vodotornju, a dijelovi automobila ostali su ležati na cesti, prenosi Mannheim24.de.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



pic.twitter.com/vqwBzjoqpu