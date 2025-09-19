Stigla tužna vijest: Preminula Katarina kojoj je otac pucao u glavu

Beč je u utorak navečer svjedočio stravičnom incidentu koji je zavio u crno jednu obitelj. Katarina, 24-godišnja djevojka, preminula je u četvrtak navečer u Općoj bolnici u Beču, nakon što joj je otac pucao u glavu dok je u rukama držala tek nekoliko tjedana staru bebu.

Liječnici su se posljednja dva dana borili za njezin život, no ozljede su bile preteške. Katarina je postala druga žrtva krvavog pohoda 44-godišnjeg Nenada M., koji je u bečkoj četvrti Leopoldstadt u utorak navečer napao članove svoje obitelji. U stanu je ubio suprugu Zlaticu i teško ranio Katarinu te njezinog 26-godišnjeg zeta, dok su užas svjedočili 15-godišnja kći, dvogodišnji unuk i njegov mlađi brat, piše Heute.

Nakon napada, počinitelj je pobjegao s mjesta događaja, no policija ga je ubrzo pronašla kraj gradilišta. Nenad M. pronađen je mrtav u svom bijelom Mercedesu, a preliminarne informacije upućuju na samoubojstvo. Ovaj tragičan slučaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti u obiteljskom okruženju i ukazao na dramatične posljedice nasilja unutar obitelji.