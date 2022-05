Štern o embargu na uvoz ruske nafte: Ne isključujem sistem vožnje 'par - nepar'

Ove nedjelje tri pitanja postavili smo Davoru Šternu, energetskom analitičaru.

Hoće li se, kad embargo na uvoz ruske nafte stupi na snagu, doista ponovno voziti po sistemu "par - nepar"?

U krajnjoj liniji i to je moguće. Već smo to jedanput doživjeli, ali iz drugih razloga, tada nije bilo deviza za kupnju nafte. Ruska nafta čini velik dio potrošnje Europe, od 30 do 40 posto, neki kažu i 50, teško je znati jer zemlje kriju podatke. Nafta neće prestati teći, ona će pod otežanim uvjetima ići drugim kupcima, Indiji i Kini, i uvijek je moguć reeksport, da se ta nafta, čim dođe u spremište ili tanker, pretovari. Ona nema na sebi pečat ruske nafte. Ako se pomiješa s drugom naftom, dobije se nekakav blend za koji nitko neće moći reći da je to ruska nafta. Otvoreni su putevi pronicljivim trgovcima da zarade mnogo novaca, pritom ne kršeći sankcije UN-a, nego samo Europske unije.

Što čeka Hrvatsku nakon uvođenja embarga na rusku naftu?

Ovisi kakav će taj embargo biti jer vidim da još nije sve do kraja detaljno dogovoreno. Ako će isključiti Mađarsku i Slovačku, to jest MOL, mi bismo zbog povezanosti s tom grupacijom trebali imati mogućnost dobivati derivate iz te dvije države koje će prerađivati rusku naftu po povoljnijoj cijeni, diskontiranoj u odnosu na svjetsku. Ako pak te dvije države neće biti izuzete, onda se moramo pouzdati u riječku rafineriju koja definitivno može opskrbiti tržište. Možemo kupovati naftu iz drugih izvora jer riječka rafinerija može prerađivati različite vrste nafte. Nije rađena samo za rusku. No, ne zaboravimo da cijela procedura traje šest mjeseci, a za to vrijeme može doći i do prekida rata u Ukrajini ili ublažavanja sankcija Rusiji. Kako bilo, dobro je da imamo riječku rafineriju i terminal u Omišlju preko kojeg bi prolazila nafta i za Mađarsku i Slovačku, a pitanje je još što sa Srbijom. U svakom slučaju, doći će do velikih potresa u naftnoj industriji Europe, pa tako i kod nas.

"Licitira" se s cijenama goriva koje bi mogle otići do 17, 18, 20... kuna. Što predviđate?

Teško je predvidjeti jer ne znamo kako će se tržište ponašati. Prvi dan nakon najave embarga porasla je četiri posto, pa onda pala za tri. Što će biti bliži rok od šest mjeseci za implementaciju, stvarat će se više psihoze i očekivati da cijena nafte na svjetskom tržištu poraste, a time i goriva.