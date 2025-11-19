Srbijansko tužiteljstvo izmijenilo činjenični opis optužnice, Krunoslav Fehir iznio obranu

Krunoslav Fehir, dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski branitelj koji od lipnja čami u pritvoru u Srbiji danas je na početku suđenja na Specijalnom sudu u Beogradu iznio svoju obranu. Suđenje je nastavljeno nakon što je prošli tjedan bilo prekinuto jer je obrana sudu dostavila dokazane i nesporne činjenice da je u Hrvatskoj protiv Fehira vođen i pravomoćno obustavljen postupak po istom činjeničnom opisu, za koji Fehira tereti srbijansko Specijalno tužiteljstvo za ratne zločine. Nakon toga tužiteljstvo je tražilo kraći prekid radi očitovanja o tim dokazima. Iako se očekivalo, s obzirom na stav hrvatskog Ministarstva pravosuđa da je tu riječ o presuđenoj stvari, te da bi postupak protiv Fehira mogao biti obustavljen, to se nije dogodilo već je srbijansko tužiteljstvo promijenilo činjenični opis optužnice. Po novom činjeničnom opisu Fehira se tereti da je 12. lipnja 1991. postao je pripadnik tzv. Branimirove osječka bojne (BOB) te da je pripadnik te postrojbe kojom je zapovijedao Branimir Glavaša bio do 31. srpnja 1992. U optužnici srbijanskog tužiteljstva se navodi da je Glavaš bio sekretar osječkog Sekretarijata za narodnu obranu, te da je BOB "organizirao radi počinjenja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 142. stavka 1. KZ SFRJ na području Osijeka". Navodi se i da je BOB bio sastavljen od "šezdesetak naoružanih pripadnika, koji su zastrašivali, protupravno lišavali slobode, zatvarali, mučili, zlostavljali, nanosili tjelesne ozljede i lišavali života civile srpske nacionalnosti, među kojima su bili i srpski civili Čedomir Vučković i Đorđe Petković, koji su prethodno protupravno lišeni slobode, te koji su čitav dan bili mučeni i do smrti zlostavljani od pripadnika BOB-a". Fehira srbijansko tužiteljstvo tereti da je kao pripadnik BOB-a, počinio "kazneno djelo organiziranja skupine i poticanja na izvršenje genocida i ratnih zločina iz članka 145. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ SFRJ".

Prema riječima Fehirova beogradskog odvjetnika Bojana Stanojlovića, Fehir je iznio svoju obranu u kojoj je govorio o tome kako je došao u BOB, a na suđenju je kao svjedok saslušan i sin Čedomira Vučkovića. - Fehir je detaljno i argumentirano iznio obranu i govorio je o tome kako je postao član te postrojbe. Nastavak suđenja je 2. prosinca kada bi trebale biti završne riječi - kazao je Stanojlović.

Od početka srbijanskog postupka protiv Fehira sporno je bilo pitanje koje se odnosi na pravni moto "ne bis in idem", odnosno da se nikome ne može suditi za istu stvar dvaput. U slučaju optužbi koje se u Srbiji Fehiru stavljaju na teret, u Hrvatskoj je protiv Fehira obustavljena istraga 21. srpnja 2009. Međutim, iako ima taj podatak, srbijansko tužiteljstvo se nije odlučilo na obustavu istrage, već na izmjenu optužnice.

Fehir je u Hrvatskoj bio prvo krunski, a zatim i obični svjedok na suđenjima Branimiru Glavašu i ostalima koji su optuženi za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Cijela ta mučna priča u javnosti je poznata kao slučajevi Selotejp i Garaža. Osim Glavaša još su bili optuženi Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, dok su Ivica Krnjak i Tihomir Valentić, koji su bili na prvotnoj optužnici, u međuvremenu preminuli. Prva nepravomoćna osuđujuća presuda Glavašu i ostalima izrečena je 2009. Tada je Glavaš bio osuđen na 10 godina zatvora, no obrazloženje nije čuo jer je prije objave otišao u BiH, čije državljanstvo također ima. Vrhovni sud mu je kaznu umanjio za dvije godine, a Glavaš je tih osam godina izdržavao u BiH. I veći dio te kazne je i odslužio prije no što je Ustavni sud 2015. presudu ukinuo zbog povrede njegovih prava. U toj odluci Ustavni sud nije ulazio u meritum optužbi, jer to nikada ne čini, no uvažio je Glavaševe navode koji su problematizirali status krunskog svjedoka Krunoslava Fehira. Ponovljeno suđenje je počeo 2017., a nakon što je sutkinja koja je imala spis, prešla na VKS da nije okončala suđenje Glavašu i ostalima, suđenje je moralo početi iz početka u listopadu 2021. pred novim sudskim vijećem. Glavaš i ostali su zanijekali krivnju, a tijekom suđenja u više navrata Glavaš je tražio izuzeće predsjednika vijeća, cijelog suda, podnosio je kaznene prijave protiv Fehira...

Tvrdio je da je Fehir bio taj koji je ubio Čedomira Vučkovića 1991. jer je pucao u njega, nakon što je ovaj istrčao iz garaže u kojoj je bio zatvoren. Dok je bio u toj garaži Vučkovića su natjerali da popije sumpornu kiselinu, što je po vještacima bio uzrok njegove smrti. Fehir je na ponovljenom suđenju imao status običnog, a ne krunskog svjedoka i Glavaš je tvrdio da je njegov iskaz lažan. U listopadu 2023. Glavaš je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a među dokazima na kojima je utemeljena ta presuda, koja još nije pravomoćna, bio je i iskaz Krunoslava Fehira. Taj je spis trenutačno na Visokom kaznenom sudu (VKS) po žalbama obrane, a kako je Glavaševa obrana podnijela zahtjev za suđenjem u razumnom roku, Vrhovni sud je odredio da spis mora biti riješen do ožujka 2026.