Šprajc Glavašu htio objasniti zašto ga je nazvao ratnim zločincem: 'Niste se ispričali? Onda ne mogu povući tužbe protiv vas'

Branimir Glavaš gostovao je u večerašnjem RTL Direktu gdje je došlo između svađe njega i voditelja Zorana Šprajca.

Povodom početka novog sudskog procesa Branimiru Glavašu za ratne zločine počinjen na području grada Osijeka, Šprajc je gospodina Glavaša prije nekoliko mjeseci nazvao ratnim zločincem obzirom da ga je takvim proglasio Vrhovni sud u svojoj presudi iz 2010. Međutim gospodin Glavaš se pozvao na presudu Ustavnog suda iz 2016. kojom je ukinuta ta presuda Vrhovnog suda i slijedom toga je cijeli proces koji traje evo već 15 godina vraćen na početak. Glavaš je tužio Šprajca te je održano nekoliko ročišta, no kako bi i taj proces u hrvatskom pravosuđu vjerojatno trajao isto 15 godina, odlučili su ga razriješiti u RTL Direktu.

Šprajc je htio objasniti zašto je Glavaša nazvao ratnim zločincem, a Glavaš je kazao da je učinio kazneno djelo te da je protiv njega pokrenut sudski postupak.

"Vrhovni sud je poništio presudu Županijskog suda. Ona je bila toliko nakaradna da ju nije Vrhovni sud nakon što je Ustavni sud ukinuo presudu Vrhovnog suda, ostala je prvostupanjska, Vrhovni sud je imao mogućnost potvrditi, preinačiti, ukinuti i vratiti. Prvostupanjska presuda Željka Horvatovića je bila manjkava da je ne bi ni 43 vrhovna suca uspjela skrpati, potvrditi ili preinačiti, već su je morali ukinuti", kazao je Glavaš.

Kazao je i da je Ustavni sud utvrdio da se radi o povredama kaznenog postupka što je i Vrhovni sud potvrdio.

"Horvatovićevu presudu je nemoguće popraviti već ju je nužno ukinuti, vratiti nazad s nalogom Županijskom sudu da ponovi izvedene dokaze, da izvede nove dokaze optužbe ili obrane, odluka je bila da krunski svjedok Krunoslav Fehir je po vlastitom priznanju izvršio ubojstvo čovjeka i da mu je protuzakonito dat status krunskog svjedoka, to decidirano piše u presudi Vrhovnog suda. Druga stvar gdje je decidirano naglašeno da je iskaz Gordane Getoš Magdić, to se odnosi na slučaj Drava, da se mora ponovno sagledati da će Vrhovni sud ponovno u svjetlu novih mogućnosti i saznanja donijeti odluku je li taj iskaz zakoniti li ne. Horvatovićeva presuda je bila nakaradna i tendenciozna da ju je Vrhovni sud morao ukinuti i vratiti", kazao je.

Na pitanje da ni u jednom dijelu presude nije osporen niti jedan iskaz svjedoka, Glavaš je kazao da je to sve osporeno te da ništa što je Horvatović napisao nije dokazao.

"Da je postojala tehnička mogućnost da Vrhovni sud tu presudu Horvatovićevu nakon ukidanja drugog stupnja popravi, mogao je potvrditi, izmijeniti ili ukinuti i vratiti nazad s nalogom da se sve još jednom ispita", kazao je.

Kazao je i da je krunskog svjedoka osporio Vrhovni sud.

"Status krunskog svjedoka je jedna, a običnog druga stvar. Vrhovni sud je prvi puta, gospodin Branko Hrvatin, namjerno protuzakonito u dogovoru s Mladenom Bajićem dao status koji po Zakonu mu nije smio dati, što je utvrdio sadašnji Vrhovni sud nakon ukidanja drugostupanjske presude, da nije bilo zakonske osnove da čovjek koji je ubio, on je isključen od te privilegije, ne može dobiti status krunskog svjedoka nego mu je mjesto na optuženičkoj klupi", kazao je.

Glavaš se osvrnuo i na obdukciju i rekao da je 'rađena tendenciozno po političkoj narudžbi'. Dodao je kako je 'u ponovljenom postupku od 2017. godine naručio četiri neovisne kontrolne obdukcije' te da ti nalazi 'demantiraju naručeni policijski nalaz zagrebačkog centra za vještačenje'.

Na konstataciju da to nije osporeno na sudu, kazao je da je to u postupku.

"Ovaj proces protiv mene je politički montiran proces 2015. godine nakon razlaza mene i HDZ-a kada sam napravio program regionalne opcije HDSSB-a, tada me Sanader izbacio iz HDZ-a i s čelnim ljudima vlade i stranke napravili plan kako će me maknuti iz politike. Prva varijanta je bila naći mi nešto u gospodarskom kriminalu, iskompromitirati me na tom polju i gurnuti me u pravosudni žrvanj. Pošto nisu uspjeli mene pronaći, onda su išli na drugu varijantu te je suradnik Ive Sanadera, poznat po imenu Kolega, preuzeo tu odgovornost na sebe da će on to riješiti. Svjedok za to mi je bivši predsjednik Sabora Luka Bebić koji je to ispričao i meni, novinaru Ivici Šoli, kojem je Sanader napisao pismo iz zatvora na 3-4 strane, a jedan pasus se odnosi na montiranje procesa protiv mene i uputio ga da ode do Luke Bebića", kazao je u RTL Direktu.

Na tvrdnju da se radi o Vladimiru Šeksu, Glavaš je kazao da govori o bivšem prijatelju i kolegi pod navodnicima.

"Ne želim u ikog upirati prstom", kazao je.

Komentirao je i tvrdnju da sve ovo ne znači da ratni zločin nije počinjen.

"Nikad nisam negirao da je ratni zločin počinjen, odnosno da sam govorio da nije počinjen. Bilo je ubojstava koja se podvode pod teška ubojstva, koja se mogu kvalificirati kao ratni zločin. Nisam to negirao, ja to osuđujem kako sam osuđivao 1991. tako osuđujem i danas i suosjećam s obiteljima i žrtvama", kazao je i dodao da on nije 'bio gospodar rata'.

"Rat ima zapovjednike, dužnosnike, a iza svakog rata su žrtve. Ja žrtve nikad nisam negirao, 1992. sam, postoji u spisu, Tuđmanu i Vladi inzistirao da se izvole raščistiti neriješena ubojstva 1991. i 1992. godine. S tim ubojstvima nemam ništa, nisam naredio, sudjelovao, prikrivao i neka sud izvoli utvrditi", rekao je.

Na tvrdnju da li je Fehir trebao biti krunski ili obični svjedok, koji je dan bio, da su to stvari za pravnike, Glavaš je kazao da je on trebao biti na optuženičkoj klupi.

"DORH ga ne želi optužiti. DORH nema pravo nikoga abolirati od pokušaja ubojstva, ali mora ga staviti na optuženičku klupu", kazao je.

Na tvrdnju da je Ustavni sud ukinuo presudu zbog proceduralnih razloga, a ne zbog suštine, i da se Glavaš tek u drugom postupku bori za opovrgavanje suštine zbog koje je optužen u prvom postupku te da mu je presuđen mu ratni zločin, Glavaš je kazao da toga više nema.

"Ako je nešto ukinuto, ukinuto je jer nije valjalo. I vi ste u postupku jer ste klevetnik. Kako bi se ponašali da vam kažem da ste klevetnik? Ja sam protiv vas podnio tužbu za klevetu. Optuženi ste za kazneno djelo klevete. Jeste li klevetnik? Ništa nije utvrđeno kad je nešto ukinuto i toga nema", kazao je te dodao da je to sve išta vrijedilo da ne bi bilo ukinuto.

Na pitanje koliko će trajati sudski proces, Glavaš je kazao da ako se nastavi tempom da bi se prvi stupanj mogao dovršiti do Božića.

Šprajc je na kraju kazao da će se ispričati bude li Glavaš proglašen nevin, Glavaš je kazao: "Niste se ispričali? Onda ni ja ne mogu povući tužbe protiv vas obzirom da se ne možete ispričati jer ste klevetnik. Tužio sam vas za klevetu i mogu vas nazivati klevetnikom. Rekli ste da mi se nećete ispričati jer ste me oklevetali. Dokazat ću u sudskom postupku da ste klevetnik. Ako vam padne, ja ću vam se ispričati."