Split ostao bez izravnih letova za Toronto, ali stiže Ryanair s linijom za Dublin

Split ovo ljeto ipak neće imati izravnu zrakoplovnu liniju s Torontom. Kanadski avioprijevoznik Air Transat, naime, odustao je od te linije čije je uvođenje najavio u listopadu prošle godine. Zrakoplov Air Transata trebao je Toronto i Split povezivati jednom tjedno, i to od 21. lipnja do 13. rujna 2019. Iz kanadske aviokompanije poručili su da letove za Split otkazuju zbog komercijalnih i operativnih razloga.

Ostaju letovi za Zagreb

Direktor Zračne luke Split Lukša Novak kaže da se s Kanađanima nisu uspjeli dogovoriti o terminu, odnosno da Air Transatu nisu odgovarala ponuđena vremena dolaska njihova zrakoplova na Resnik, a to su rani jutarnji ili kasni večernji sati. Promet na splitskom aerodromu ljeti je vrlo gust i jedino su u to vrijeme mogli primiti širokotrupne zrakoplove, kakvim bi Air Transat operirao na ruti Toronto – Split. Taj kanadski avioprijevoznik i ove će godine u ljetnom redu letenja povezivati Toronto sa Zagrebom, i to tri puta tjedno, što je jedna tjedna rotacija više u odnosu na prošlu godinu.

A na splitski aerodrom od ovog bi ljeta ipak trebali slijetati zrakoplovi najveće europske niskobudžetne aviokompanije Ryanaira. Krajem prošle godine iz tog avioprijevoznika najavili su uvođenje linija iz Dublina za Split i Dubrovnik, no na tim zračnim lukama tada nisu ništa znali o tome.

Ryanair je čak počeo i prodavati karte za te letove čiji je početak najavio za 1. lipnja i koji su se do kraja listopada trebali odvijati dvaput tjedno. Tada su na splitskom i dubrovačkom aerodromu bili iznenađeni tom najavom jer ih iz Ryanaira prije toga nitko nije kontaktirao. Lukša Novak kaže da su im se u međuvremenu iz te aviokompanije javili i da Ryanairova nova linija Dublin – Split ide prema realizaciji. Ta aviokompanija morala je pristati na slobodne termine koje Resnik ima u ljetnim mjesecima. Cijene usluga splitskog aerodroma, kaže Novak, nisu predmet pregovora.

Traže velike popuste

Iz Ryanaira su se u međuvremenu javili i Zračnoj luci Dubrovnik, u kojoj su nam kazali da su pregovori s tom aviokompanijom u tijeku i da još uvijek nisu ništa dogovorili, pa tako ni broj letova. Ryanair u Hrvatskoj već leti za Zadar, Rijeku i Pulu i poznat je kao aviokompanija koja traži velike popuste na aerodromske usluge te subvencije za uvođenje letova.

