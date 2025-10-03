Spartan World Championship - svjetski spektakl utrka s preprekama vraća se na Hvar

Od 9. do 12. listopada 2025. grad Hvar ponovno će postati epicentar svjetske OCR scene - domaćin Spartan World Championship Hvar 2025, najvećeg i najprestižnijeg natjecanja u utrkama s preprekama na svijetu. Nakon prošlogodišnjeg povijesnog izdanja, u kojem je Hvar potvrdio status jedne od najatraktivnijih destinacija za ovakav tip događaja, ove se godine očekuje dolazak više od 4.000 natjecatelja iz preko 60 zemalja.

Grad Hvar, jedinstvena kulisa koja spaja bogatu kulturno-povijesnu baštinu i spektakularnu mediteransku prirodu, ponovno će ugostiti svjetsku OCR elitu. Najbolji natjecatelji iz cijelog svijeta stižu testirati svoje granice i boriti se za mjesto na pobjedničkom postolju. Uz njih, tisuće rekreativaca i ljubitelja izazova svih razina snage i spremnosti uživat će u jedinstvenom iskustvu koje spaja sport, prirodu i zajedništvo.

Sudionike očekuju iste discipline kao i prošle godine: Sprint (5 km, 20 prepreka), Super (10 km, 25 prepreka), Beast (21 km, 30 prepreka), Kids Race za one najmlađe od 4 do 14 godina te 100 metara s preprekama, disciplina koja će se 2028. godine po prvi put naći u programu Olimpijskih igara u Los Angelesu.

Spektakl na Hvaru pratit će gledatelji diljem svijeta zahvaljujući prijenosima i snimkama, a sam događaj još će jednom potvrditi Hvar i Hrvatsku kao jednu od vodećih globalnih destinacija za sportski turizam.

Foto: Predrag Vuckovic

Ukupni nagradni fond ovogodišnjeg prvenstva iznosi 100.000 eura, a bit će podijeljen među najboljim muškim i ženskim natjecateljima u kategorijama Sprint i 100 metara. Očekuje se dolazak brojnih elitnih OCR imena, a među njima će u 100m disciplini zasjati i španjolski as Andrea Azkune, prošlogodišnja pobjednica Tiana Webberley, Iurii Prokudin i Isaiah Thomas poznat pod nadimkom ‘’Fly boy’’ dok će se u Sprint utrci natjecati neka od najvećih imena svjetskog OCR-a, poput Richarda Hyneka, Jana Vladara, Leona Kofoeda, Stijna Lagranda i Franka Oosteroma.

Direktorica Turističke zajednice grada Hvara, Iva Belaj Šantić, istaknula je važnost nastavka suradnje: „Veseli nas što je Hvar i ove godine domaćin najvećeg OCR događanja, koji će biti primarni motiv dolaska za više od 4.000 posjetitelja izvan glavne sezone. Mnogi natjecatelji do sada možda nisu bili upoznati s ljepotama Hvara, našom baštinom i mediteranskim ugođajem, pa osim što će otkriti Hvar kao destinaciju za sportske aktivnosti, sigurni smo da će ih otok osvojiti i potaknuti da se ponovno vrate. Spartan je više od natjecanja, to je promocija sporta, zdravog i aktivnog životnog stila dostupnog svakome. Nadamo se da će pozitivna energija i zajedništvo koje donose natjecatelji nadahnuti mnoge da hvarsku zimu provedu aktivno i ispunjeno.“

Posebna zahvala ide sponzorima čija je podrška omogućila održavanje ovog jedinstvenog događaja: Ministarstvu sporta i turizma i Vladi Republike Hrvatske, Gradu Hvaru i Turističkoj zajednici grada Hvara, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, Paket 24, Petrolu, PBZ-u i SuperSportu.

Spartan World Championship Hvar 2025 obećava još snažniji i nezaboravniji doživljaj. More, mediteranska klima, povijest i kultura - sve to stvara kulisu za najveći sportski događaj godine u Hrvatskoj.