Šokantni razgovori zastupnika: 'Nećemo valjda zbog jednog tragičnog događaja to dizati na razinu tematske sjednice'

Hrvatsku je potresla smrt 26-godišnjeg Frane s Lastova koji je preminuo u noći na 24. ožujak nakon osam i pol sati dugog transporta do dubrovačke bolnice. Rezultati izvida o slučaju uskoro bi biti javno objavljeni. Nitko od vladajućih ne dovodi u pitanje funkcioniranje sustava hitne pomoći, a temu je na stol htio staviti Božo Petrov iz Mosta. Naime, njegov je prijedlog da se održi tematska sjednica bio na dnevnom redu sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te se trebalo glasovati. Za 24sata kazao je kako je HDZ to odbio.

- Iduća mogućnost je bila, da bez obzira na to što su oni glasovali protiv, mi skupimo potpise ostalih članova odbora da se tematska sjednica zakaže. To smo i napravili. Ali, budući da HDZ ima većinu, oni mogu ne doći na tu sjednicu, srušiti kvorum i time onemogućiti da se ona ustvari održi - ističe Petrov.

- Umjesto da raspravimo o toj temi, oni ju pokušavaju ugušiti. Tu su suludi argumenti. Jedan od najgorih koji sam čuo jest: 'Pa nije valjda da ćemo zbog jednog tragičnog događaja to dizati na razinu tematske sjednice'. Ako vama smrt jednoga mladića nije za tematsku sjednicu, a to nije izolirani slučaj, što onda jest? Zar vam leševi trebaju biti po ulicama? Tu su se zgrozili kako ja to govorim – kaže Petrov.