Traju izvidi oko smrti mladića s Lastova: MORH tvrdi da nije tražen helikopter, ravnatelj Hitne da su ga tražili preko 112

Mladić (26) s otoka Lastova preminuo je nakon osam i pol sati dugog transporta do dubrovačke bolnice. Po njega nije poslan helikopter MORH-a dok zbog nevremena nije mogao poletjeti manji helikopter hitne medicinske službe. Kako doznaje 24sata od visokih izvora, u sve se uključio DORH koji provodi izvide dok je u tijeku istovremeno i zdravstvena inspekcija.

I dok MORH tvrdi da nisu zaprimili zahtjev za slanjem njihovog helikoptera, Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu Dubrovačko-neretvanske županije, za 24sata je istaknuo da je njihov liječnik Hitne tražio preko centra 112 vojni helikopter. Ministarstvo unutarnjih poslova pod čijom je upravom i Ravnateljstvo civilne zaštite te sektor 112 nisu za 24sata odgovorili zašto nije poslan helikopter. "Liječnik u timu hitne medicinske službe Zavoda za hitnu Dubrovačko-neretvanske županije dostavio nam je potpisanu izjavu da je kritičnog dana preko centra 112 tražio vojni helikopter. Za dalje zaista ne znam", rekao je za 24sata Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu Dubrovačko-neretvanske županije. Dobro upućen izvor objašnjava nam da je protokol takav da 112 treba tražiti MORH da pošalje helikopter.

Iz MORH-a su napisali "kako u ovom slučaju nije bio zatražen angažman Oružanih snaga RH". "Naime, Zapovjedno operativno središte GS OSRH, kao ni Operativno središte HRZ-a te Operativno središte HRM-a i Obalne straže nije zaprimilo zahtjev za angažmanom Oružanih snaga RH u bilo kojem obliku", odgovorili su iz MORH-a. Na pitanje tko je zadužen za kontaktiranje MORH-a kako bi se poslao njihov helikopter u hitnim slučajevima, nisu odgovorili, piše 24sata.

Iz Ministarstva zdravstva su odbili odgovoriti na pitanja već su samo poručili kako je u tijeku zdravstvena inspekcija nesretnog slučaja Lastova. "Analizira se cjelokupni slučaj – kako od samog protokola postupanja u prijevozu, pa do pružanja zdravstvene skrbi. Po dobivenom izvještaju, odmah ćemo izvijestiti javnost", odgovorili su iz Ministarstva zdravstva.

Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika dr. Ivana Šmit za 24sata je poručila kako je strašno što se dogodilo, ali da s obzirom na to da nema sve potpune informacije teško joj je više komentirati. Međutim naglasila je kako se mora znati jasan protokol kad se MORH poziva kako se ovakve tragedije više ne bi ponovile. "Važno je da medicinsko osoblje na otocima zna postupati u tim situacijama i znati koji je algoritam postupanja. Moraju znati koga se zove u takvoj situaciji kad nema drugog načina za transport. Taj algoritam mora biti dostupan medicinskim djelatnicima na otocima gdje im je to jedina šansa za postupanje u tim slučajevima kad ne mogu poletjeti mali helikopteri hitne medicinske službe. Mora se znati kako se ti pacijenti transportiraju do najbliže zdravstvene ustanove kad nema drugog načina nego dizanje helikoptera MORH-a", kazala je dr. Šmit za 24sata.