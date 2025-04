Slovenski političari traže od Vlade ukidanje vinjeta za cestu od koje profitira hrvatski turizam, žele korist pa ne daju

Ovih je dana ponovno aktualiziran problem plaćanja vinjete za prometnicu koja povezuju Istru s Italijom, gdje mnogi stanovnici Umaga i Buja rade, odnosno lokalne prometnice kojima Talijani dolaze na ljetovanje u Hrvatsku. Slovenija im svima zadaje glavobolje; kako susjedima tako i sebi jer vozači, izbjegavajući spornu cestu za koju je potrebno plaćati vinjetu, stvaraju gužve oko Kopra. Riječ je o dionicu od samo 5,8 kilometara između Kopra i talijanske granice, za koju se mora platiti puna, najniža cijene slovenske vinjete od 16 eura. Iako je riječ o vinjeti kojom se može voziti sedam dana, turistima koji dolaze u Hrvatsku ona propadne jer se zadrže dulje, a trošak je i radnicima u Italiji. Uz to, vozači upozoravaju da su oznake na toj dionici ceste nejasno postavljene jer nema zelenih ploča koje upozoravaju da je potrebno platiti vinjetu, već su na cesti plave table. Također, većina vozača, čak i ako uđu na cestu i naknadno shvate da mora platiti vinjetu, žali se da mogućnosti za to nema na cesti, poput benzinske stanice gdje bi istu mogli platiti, dok na drugim autocestama duž Slovenije tih mogućnosti ima. Lokalno stanovništvo koje poznaje teren zna da postoji još jedna, ali daleko lošija cesta pored te pod naplatom, ali ona produljuje puta za pola sata, no za nju ne znaju stranci koji koriste druge alternative kojima zagušuju promet u Kopru. S druge strane, kazna koju ćete platiti ako vas policija koja vas čeka na izlazu s ceste, odnosno na granici, uhvati bez vinjete na trasi od nepunih šest kilometara iznosi 150 eura, što je dobro znati.

VEZANI ČLANCI:

S obzirom na to da je riječ o malom dijelu lokalne ceste koja je nejasno označena kao cesta pod naplatom, Istrijani i Talijani već neko vrijeme traže od Slovenaca da naplatu ukinu. Tom se zahtjevu ovih dana pridružila i potpredsjednica slovenskog parlamenta Meira Hot koja živi u Piranu i odlučila je pokrenuti peticiju za ukidanje vinjete na toj dionici. – Peticiju sam pokrenula jer mi lokalni Istrijani već godinama apeliramo na našu Vladu. Plaća se puna cijena za autocestu koja zapravo to i nije, nego samo prigradska cesta. Vinjeta je uzrokovala gubitak vikend-gostiju, a važno je znati i da je takva naplata u suprotnosti s Osimskim sporazumima koji propisuju slobodan promet u pograničnim zonama između Hrvatske, Slovenije i Italije. Tog se sporazuma Italija drži, jer oni ne naplaćuju čak 30 kilometara autoceste između Trsta i Monfalconea – kazala je Meira Hot. Njenu i inicijativu građana podržao je i predsjednik Talijanske unije Maurizio Tremul koji smatra da ukidanje vinjete za tu dionicu može pomoći ljudima da se na ovom prostoru kreću slobodno, bez ikakvih problema. On smatra da ta inicijativa ide u korist svim ljudima koji tamo žive.

No, dio stanovnika i političara slovenskog priobalja nije skloni ukidanju vinjete. Smatraju da vinjeta treba ostati jer svi koji ovuda prolaze idu u Hrvatsku pa i Slovenci moraju od toga imati koristi. Dodaju i da Hrvati naplaćuju prolazak svojim prometnicama te da se također ne drže Osimskih sporazuma te da su Slovenci već neke prometnice uz obalu oslobodili plaćanja vinjete na zahtjev Hrvata, ali da takvu protuuslugu nisu dobili. Konačno rješenje problema je gradnja prave autoceste od Kopra do hrvatske granice, no ta ideja od 2004. nije realizirana, tako da je mogućnost ukidanja vinjete za spornu prometnicu realnije rješenje kojemu se turisti, radnici i mještani pograničkog područja mogu nadati.

>>FOTO Ovo je 10 najpouzdanijih rabljenih automobila koje možete kupiti>>