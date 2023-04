Slabiji potres kod Zagreba: 'Osjetio se jak udar, kratko je podrhtavalo'

Slabiji potres magnitude 2.4 po Richteru pogodio je tijekom noći okolicu Zagreba. Potres na dubini od jednog kilometra osjetio se iza ponoći, a epicentar je bio oko 31 kilometra od Zagreba, na području Jastrebarskog.

Brojni građani u okolici javljaju kako su osjetili podrhtavanje od nekoliko sekundi. ''Lijepo je streslo, probudilo me'', javljaju korisnici iz Pisarovine. ''Tutnjalo je i treslo, dosta neugodno'', javljaju drugi. ''Jak udar s kratkim podrhtavanjem''.

