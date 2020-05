Skandal u Britaniji: Johnsonov savjetnik kršio karantenu, javnost traži ostavku

Sve je jači pritisak na britanskog premijera Borisa Johnsona da otpusti svojega glavnog savjetnika, nakon što su mediji u petak navečer objavili da je prekršio ograničenja putovanja uvedena zbog koronavirusa.

Listovi The Guardian i The Mirror objavili su da je Dominic Cummings putovao iz Londona u okrug Durham, do kuće svojih roditelja, u vrijeme dok je imao simptome koronavirusa.

Samo tjedan prije vlada je uvela stroge mjere o slobodi kretanja kako bi ograničila širenje novoga koronavirusa.

Putovanje je dopušteno samo u hitnim slučajevima, a osobe sa simptomima koronavirusa moraju ostati sedam dana u samoizolaciji.

Vladin glasnogovornik odbio je komentirati izvješća, navodi dpa.

Policija je potvrdila da je posjetila imanje u okrugu Durham nakon optužbi da je Cummings za vrijeme karantene otputovao 430 kilometara od svojeg doma, prenosi britanski Press Association (PA).

Čelnik Škotske nacionalne stranke Ian Blackford u petak navečer putem Twittera pozvao je na Cummingsovu ostavku.

"Nakon vijesti da je Domminic Cummings putovao iz Londona u Durham za vrijeme karantene, što policija upravo istražuje, njegov je položaj potpuno neodrživ - mora dati ostavku ili biti smijenjen", napisao je.

Ed Davey, obnašatelj dužnosti čelnika Liberalnih demokrata, također je na Twitteru ustvrdio: "Ako je Dominic Cummings prekršio pravila uvedena za vrijeme karantene, morat će dati ostavku. Sasvim jednostavno".

Britanska javnost tjednima kritizira vladu jer broj umrlih u toj zemlji od koronavirusa premašuje 36.000, što je više nego u bilo kojoj europskoj državi.