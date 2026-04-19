Sjeverna Koreja ponovno ispalila projektile, stižu reakcije: 'Krše UN-ove rezolucije'

Sjeverna Koreja ispalila je balističke projektile prema istoku, objavila je, u nedjelju rano ujutro, južnokorejska novinska agencija Yonhap, a prenosi Reuters. I japanski izvori potvrdili su incident, dodavši kako se radi o najnovijem iz niza lansiranja Pjongjanga s ciljem jačanja tamošnjih vojnih sposobnosti.

Radi se o sedmom lansiranju balističkih projektila Sjeverne Koreje ove godine i četvrtom samo u travnju. Profesor na južnokorejskom Sveučilištu Kyungnam Lim Eul-chul ističe da Sjeverna Koreja koristi trenutnu usredotočenost SAD-a na Iran istaknuvši kako ta država ovo vidi kao zlatno vrijeme za nadogradnju svoje nuklearne energije i raketnih kapaciteta.

Takvi testovi, navodi se, krše rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a protiv sjevernokorejskog raketnog programa. Pjongjang, s druge strane, odbacuje zabranu UN-a ističući da ona krši njihovo suvereno pravo na samoobranu.

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi rekao je novinarima da je lansiranje bilo višestruko i da se čini da je palo izvan isključivog ekonomskog pojasa Japana.

Južnokorejska vojska izjavila je da je balistički projektil letio prema istoku, izvijestila je spomenuta novinska agencija Yonhap, bez navođenja detalja. Južnokorejsko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo incident.