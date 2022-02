Situacija postaje shizofrena: Sukob Plenkovića i Milanovića plaćaju vojska i diplomacija, a kraj se ne nazire

Dobro, svima je već dugo jasno da se predsjednik i premijer mrze. Ne da se ne vole, oni se mrze, jedan drugoga ne mogu smisliti! To nam dokazuju iz dana u dan! Ali ovih je dana sve do kraja eskaliralo. Prvo je eskaliralo kad je ministar vanjskih poslova na HTV-u sasuo posve nediplomatsku paljbu na predsjednika, s kojim bi inače trebao surađivati budući da je predsjednik sukreator vanjske politike. Isto kao što bi trebali surađivati i predsjednik i ministar obrane, na kraju predsjednik i premijer.



No ministar vanjskih poslova sigurno nije na svoju ruku ispalio toliko po predsjedniku, kao nitko prije njega, pa ni premijer. Premijer je sigurno dao signal da se predsjednika sad granatira iz svih oružja. Da je tome tako, svjedoči i najnovija objava HDZ-a s dokumentom o predsjednikovom pristupanju Savezu komunista Jugoslavije. Nije to prvi put da je netko objavio taj dokument. On je već ranije objavljen i utvrđeno je da je autentičan, pa u vodu pada i predsjednikova obrana da je to krivotvorina. No, kud smo došli da se 2022. godine, nakon više od 30 godina od pada komunizma, još bavimo time tko je bio komunist, a tko nije.