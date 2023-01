Sindikati ministru: Prepišite slovenski model objave cijena

U Ministarstvu gospodarstva jučer je održan još jedan sastanak s predstavnicima triju domaćih trgovačkih lanaca koji su se odazvali pozivu Vlade da cijene transparentno objavljuju na tzv. bijelim listama – Konzuma, KTC-a i Tommyja, nakon kojega je savjetnik ministra Jurica Lovrinčević najavio kako će stranica na kojoj je građani moći pratiti cijene osnovnih proizvoda u funkciji biti od idućeg tjedna.

Trećina tržišta

- Rješavamo tehničke detalje, idući tjedan očekujemo da bi stranica trebala biti u funkciji - rekao je Lovrinčević i potvrdio kako će na bijeloj listi biti vidljive cijene oko 300 proizvoda u 80 kategorija, a građani će moći vidjeti kolika je bila njihova cijena za Novu godinu, odnosno 31. prosinca, kolika je trenutno i jesu li proizvodi na akciji.

Cijene će trgovci upisivati sami, s tim da Lovrinčević pojašnjava kako će to moći činiti i svaki dan, ako se za tim ukaže potreba, a pretpostavlja da će to raditi jednom tjedno. Potvrđuje, također, kako i dalje stoji dogovor da će ovi trgovački lanci jednom u dva tjedna Ministarstvu slati širu listu od 1200 do 1700 proizvoda, na temelju koje će Ministarstvo moći jamčiti da cijene proizvoda nisu promijenjene u odnosu na dan prije uvođenja eura ili, kako je došlo do promjene, informirati javnost koji su proizvođači ili distributeri i s kojim obrazloženjem podigli cijene.

Iako se sedam od deset najvećih trgovačkih lanaca nije odazvalo na ovu akciju, Lovrinčević je uvjeren kako je sudjelovanje triju hrvatskih lanaca dovoljno da bi se utvrdili trendovi kretanja cijena hrane i pića u proteklom razdoblju jer se, ističe, radi o lancima koji pokrivaju više od 30 posto tržišta.

A u obranu "bijele liste" jučer su stali i Nezavisni hrvatski sindikati te poručili kako u Sloveniji, primjerice, nitko ne problematizira niti osporava javno praćenje cijena, a građani sigurno imaju koristi.

Ugled i vjerodostojnost

Ne bi bila sramota ni da "prepišete" slovenski model, samo to napravite to što prije i više ne odgađajte, stoji u pismu ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću kojega potpisuje čelnih NHS-a Krešimir Sever. Zahtjevi Vlade da 10 najvećih trgovaca dostavi cjenike od prošle godine te nakon uvođenja eura stižu kasno, "iako ne i prekasno", tvrdi on.

– Oni koji su 'ispravni' te nisu dizali cijene, slanjem cijena i razvidnošću poslovanja mogu samo dobiti na ugledu i vjerodostojnosti. A oni drugi, koji su napravili suprotno, trebaju biti javno vidljivi, prepoznatljivi i snositi posljedice takvog postupanja – kaže šef NHS-a.

VIDEO Jaja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču